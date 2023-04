Spotify Wrapped è un momento clou annuale per gli amanti della musica e dei podcast che amano vedere un’analisi visiva delle loro abitudini di ascolto durante l’anno. Tuttavia, per alcuni, il Wrapped annuale non è sufficiente e molti fan della musica vorrebbero vedere un resoconto più regolare di ciò che hanno ascoltato. Anche se Spotify ha creato altre funzionalità come Receiptify, che genera le tracce preferite in uno scontrino, l’ultima tendenza in tal senso è la Spotify Pie Chart. Vediamo insieme che cos’è, come funziona e come si fa a farla.

Che cos’è questa funzionalità e come funziona

La Spotify Pie Chart rappresenta un servizio che permette agli appassionati di musica di scoprire quali artisti, canzoni e generi hanno ascoltato di più e di condividere i risultati. Non è una funzione creata dalla piattaforma Spotify, ma è stata invece sviluppata dallo studente della UCLA Darren Huang. Utilizzando i dati del proprio profilo Spotify, Spotify Pie Chart elenca gli artisti che un utente ascolta di più di più in un determinato mese e suddivide i generi più adatti ai suoi gusti.

Toccando un pezzo della torta, è possibile vedere quali artisti rientrano nel genere elencato – e alcuni di questi possono essere piuttosto di nicchia. Alcuni generi che gli utenti hanno scoperto vanno dai più scontati, come rock, pop, k-pop, R&B e hip hop, a scelte più d’avanguardia come indietronica, pop barocco, permanent wave, cyberpunk e slush wave.

Come si fa la propria Spotify Pie Chart

Per creare una Spotify Pie Chart e ottenere un resoconto più regolare delle abitudini di ascolto dell’utente, basta visitare il sito web di Huang e accedere al proprio account Spotify. L’utente ha la possibilità di accedere al sito web tramite desktop o mobile, purché abbia un account Spotify per utilizzarlo.