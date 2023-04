Arriva “Pesci Piccoli – Un’agenzia, molte idee, poco budget”, la prima serie televisiva scritta e interpretata dai The Jackal. Il collettivo comico napoletano, diventato famoso su YouTube prima di approdare in TV, pubblicherà una saga composta da sei episodi. Vediamo insieme quando esce la serie tv dei The Jackal, quali sono gli attori del cast e dove vederla in tv e streaming.

Il cast e la trama della serie tv in uscita su Prime Video

La serie è prodotta da The Jackal in collaborazione con Mad Entertainment e Prime Video, con la regia di Francesco Ebbasta. La trama segue la vita quotidiana di quattro amici e colleghi che lavorano in una piccola agenzia di comunicazione, immersi nel mondo dei brand provinciali e dei piccoli influencer tragicomici. L’arrivo di una nuova manager decisa a dimostrare il suo valore porterà delle novità e insegnerà che, anche senza successi globali e milioni di follower, si possono trovare cose preziose se si hanno gli amici giusti.

Nel cast tutti i volti noti del collettivo The Jackal: Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello. Con loro anche Martina Tinnirello. Recitano nella serie anche Amanda Campana (Space Monkeys e Summertime), Anna Ferraioli Ravel, Angelo Spagnoletti (Generazione 56k),Veronica Mazza (Un posto al sole), Giovanni Anzaldo, Sergio Del Prete, Flavio Pellino, Sara Penelope, Dino Porzio, Francesca Romana Bergamo, Alessia Santalucia, Gianni Spezzano, Marina Zanchi, Mario Zinno.

Quando esce Pesci Piccoli, la serie tv dei The Jackal, e dove vederla in tv e streaming su Prime

Pesci Piccoli, la serie tv dei The Jackal, sarà disponibile dall’8 giugno 2023. Sarà possibile guardare gli episodi della serie semplicemente accedendo alla home di Amazon Prime Video dopo aver fatto login, e successivamente selezionando la saga nel palinsesto offerto dalla piattaforma. Servizio disponibile in streaming ma anche in tv per chi ha una Smart TV e per chi ha un dispositivo come Amazon Fire Stick e lo collega a una tv tradizionale.