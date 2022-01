Traslochi Roma-Milano, quale ditta scegliere per un’abitazione o un ufficio?

Un trasloco è un’operazione che la maggior parte di noi affronta almeno una volta nella vita. Selezionare gli oggetti da trasportare, capire come imballarli, magari depositare gli stessi in un magazzino. La chiave è scegliere l’azienda giusta: che si tratti di un’abitazione o di un ufficio, è importante affidarsi a dei professionisti per avere un servizio eccellente e personalizzato. Ecco quale ditta scegliere per un trasloco da Roma a Milano e viceversa.

Come scegliere la ditta di traslochi giusta

Rapidità, comodità, e cura nei dettagli. Organizzare un trasloco non è mai facile, in quanto scegliere la ditta giusta alla quale affidarsi per la propria abitazione o per il proprio ufficio può essere difficile. Ma esistono alcune realtà che, nel corso degli anni, hanno maturato una comprovata esperienza nel settore, soddisfatto le esigenze di migliaia di clienti e offerto servizi di elevata caratura.

Tra queste annoveriamo senza dubbio Blasi Traslog, ditta leader nel settore dei traslochi, specializzata nel trasporto di oggetti, di qualunque tipologia e valore, da Roma a Milano e da Milano a Roma. L’approccio sartoriale di questa azienda consente al cliente di essere seguito dall’inizio alla fine del trasloco, con la possibilità di scegliere la modalità più adatta alle esigenze del singolo, per un servizio personalizzato.

Blasi Traslog: un’ampia gamma di servizi

Traslochi Roma-Milano, chiavi in mano, completi; traslochi con smontaggio, rimontaggio e movimentazione; traslochi fai-da-te, con camion, scala e relativa attrezzatura a disposizione del cliente. La gamma di servizi offerta da Blasi Traslog è ampia e dettagliata, grazie a una lunga esperienza nei traslochi e nella logistica, a un personale altamente qualificato nelle mansioni del singolo dipendente e all’utilizzo di macchinari e tecnologie all’avanguardia.

Traslochi Roma-Milano, possibilità di trasporti individuali e groupage

Blasi Traslog è la ditta perfetta per organizzare un trasloco da Roma a Milano in tempi brevi e con costi accessibili. Una tratta, questa, percorsa costantemente dagli operatori dell’azienda, che offrono servizi di trasloco individuale e groupage, utilizzando lo stesso camion, così da ridurre le spese di viaggio della ditta, e conseguentemente permettere al cliente di accedere a un prezzo contenuto. Ogni

oggetto viene separato, nel furgone, da partizioni o reti, per assicurare che il materiale giunga a destinazione in condizioni perfette.

Traslochi Milano-Roma, come farlo in tempi brevi e con costi competitivi

Anche la tratta inversa, ovvero un trasloco Milano-Roma, è coperta da Blasi Traslog, che può svolgere un servizio di trasloco per chi ha esigenze di trasferire gli oggetti della propria abitazione da Milano per Roma altamente qualificato ed efficiente, ma anche per chi intende spostare il proprio ufficio dalla Lombardia alla Capitale. Il trasporto di gruppo consente a chi beneficia del servizio di concordare il prezzo più basso sul mercato.

Deposito merci Roma e custodia mobili, magazzini attrezzati per ogni oggetto

Non solo traslochi in senso stretto: Blasi Traslog permette ai clienti anche di effettuare operazioni di carico e scarico merci, per depositare mobili, arredamenti e quant’altro, in completa sicurezza. La custodia effettuata dalla ditta consente di trovare uno spazio adeguato per materiale ingombrante, mettendo a disposizione del cliente un grande magazzino coperto e un parco mezzi davvero completo.

Trasloco mobili e oggetti di lusso, massima cura nei dettagli e nell’imballaggio

Trasportare oggetti di lusso e mobili pregiati durante un trasloco da Roma a Milano e viceversa? Non è un problema: Blasi Traslog assicura infatti la raccolta, il transito, la consegna e lo stoccaggio sicuro per ogni oggetto di antiquariato e bene prezioso che il cliente intende portare nella sua nuova casa o nel suo nuovo ufficio.

Trasporti e logistica settore moda, servizio dedicato per i capi di abbigliamento

La cura dei dettagli è un aspetto fondamentale per offrire un servizio di elevata caratura. L’esperienza di Blasi Traslog nei traslochi e nella logistica relativamente al settore moda è valida e comprovata. La ditta si distingue infatti per la qualità dei suoi trasporti degli articoli di abbigliamento e per offrire un servizio di deposito, trattando quotidianamente pregiati capi di alta moda.

Logistica integrata, la combinazione di attività di trasporto, stoccaggio e gestione di informazione e merci

La caratteristica che rende Blasi Traslog unica nel suo genere è la combinazione che fa di attività di trasporto, stoccaggio e gestione delle informazioni e delle merci. Una naturale evoluzione della logistica industriale, che considera la movimentazione delle merci non più come un insieme di funzioni separate, ma come un’unica attività.

Consultazione merce depositata online, un servizio di monitoraggio sempre attivo

I clienti che scelgono di affidarsi a Blasi Traslog per il proprio trasloco da Roma a Milano e da Milano a Roma avranno la possibilità di consultare in ogni momento un gestionale online per fare richiesta dei beni da depositare o per visualizzare l’inventario di quelli depositati nel magazzino.