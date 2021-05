Vaccinazioni in Campania, raggiunta quota 2 milioni di prime dosi

In tutta Italia prosegue spedita la campagna vaccinale contro il Covid-19. In questo mese di maggio c’è stata una forte accelerata che ha permesso alle regioni di raggiungere numeri importanti. In Campania oggi è stata raggiunta la soglia dei 2 milioni di somministrazioni di prime dosi.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.015.917 cittadini. Di questi 810.892 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 2.826.810.

Vaccini, De Luca: “Ischia isola Covid free”

In Campania l’isola d’Ischia è Covid free. L’annuncio è arrivato dal presidente della Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza stampa tenuta sull’isola. Il 99% dei 35.000 ischitani che hanno aderito alla campagna vaccinale è stato immunizzato e quasi il 75% della popolazione adulta isolana risulta vaccinata.

“È una giornata importante per l’Italia intera – ha sottolineato il presidente della Campania – completiamo un’ operazione di promozione del nostro Paese nel mondo; abbiamo deciso tre mesi fa di immunizzare le isole per i loro maggiori rischi sanitari e perché hanno una presenza fortissima di turisti stranieri e dobbiamo difenderci da eventuali varianti; le isole Covid free sono un incentivo per il turismo per tutto il nostro Paese, abbiamo fatto una scelta di responsabilità per tre località che sono un brand mondiale del nostro turismo. Proseguiremo con le vaccinazioni nei prossimi giorni in Costiera Amalfitana, Campi Flegrei e Costiera Cilentana“.