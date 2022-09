Alcuni la definiscono la fuoriclasse di Sky Sport, decantandone la grande competenza e l’indubbio fascino. Veronica Baldaccini è questo e molto altro: la giornalista di Sky è infatti, a tutti gli effetti, uno dei volti principali per quanto concerne le trasmissioni sul calcio. Scopriamo di più su di lei, analizzandone la biografia e la carriera, ma anche alcuni tratti della sua vita privata.

Chi è la giornalista di Sky: biografia, età, altezza e carriera

Veronica Baldaccini è nata nel 1980. Sarda purosangue, la sua carriera, in quanto a esperienze importanti, inizia presso Videolina, emittente televisiva a carattere regionale della Sardegna che trasmette dalla città di Cagliari, tra le più seguite emittenti regionali italiane.

Baldaccini, giornalista iscritta all’albo dei professionisti dal 2009, ha raccontato la sua stessa vita a Sky Sport, nella pagina dedicata a lei. Parla della sua passione per lo sport, che avrebbe voluto vivere da protagonista sul campo, ma che ‘si accontenta’ di raccontare. Come si è innamorata del calcio? Con i Mondiali di Italia ’90 e quelle notti magiche di Totò Schillaci.

Veronica Baldaccini è sposata? Alcune news sulla vita privata della giornalista

Della vita privata di Veronica Baldaccini, persona riservata, sappiamo poco. Ciò che è noto alle cronache è il suo matrimonio con Massimo Gobbi, ex calciatore, tra le altre, di Parma e Fiorentina. L’ex difensore e la giornalista sono uniti almeno dal 2013 in una love story commentata anche da alcuni portali di gossip.

Per il resto, curioso il fatto che Baldaccini voglia far notare in tutto e per tutto le sue origini: “Mi chiamo Verònica con la “o” chiusa. Ho intenzione di sfidare le regole della dizione in nome di una battaglia etica: sarò libera di pronunciare il mio nome come mi pare, ma soprattutto come l’ho sempre sentito a casa mia, in Sardegna? Non ne farei una questione di principio se qualche mio collega non si lamentasse ogni volta che firmo i servizi: “Per Sky Sport 24 Verònica….”.