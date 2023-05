Un grande striscione che proclama “Giù le mani dalla Samp” ha dato il via alla marcia dei tifosi del Sampdoria, partita dalla sede della società a Corte Lambruschini e diretta allo stadio per l’ultima partita casalinga del campionato contro il Sassuolo, e proseguita, ovviamente, a Marassi, dove è andata in scena una spettacolare scenografia. Ecco il video della coreografia di Sampdoria-Sassuolo.

L’appello della Gradinata Sud: “Liberate la Samp”

Meravigliosa la coreografia della Gradinata Sud in questo Sampdoria-Sassuolo che, come detto, sancisce l’arrivederci del club blucerchiato alla Serie A. Tutti gli appassionati di calcio sperano non sia un vero e proprio addio, considerato lo spettro fallimento ancora consistente. Sembrerebbero esserci offerte per la Sampdoria da parte dell’emiro del PSG, Al Khelaifi, che potrebbe subentrare come socio.

Intanto, migliaia di fan hanno risposto all’appello dei Gruppi della Sud, sostenitori del club, per esprimere il loro dissenso in un momento critico per la squadra. Nonostante ci siano due possibili acquirenti, Radrizzani e Barnaba, la società non ha ancora trovato un nuovo proprietario, e si trova in una situazione precaria che potrebbe portare al fallimento. In questo caso, la squadra dovrebbe ripartire dalla Serie D.

Le critiche dei tifosi sono dirette all’attuale proprietario, Massimo Ferrero, e all’ex proprietario Edoardo Garrone, accusato di aver venduto la squadra all’attuale imprenditore romano. Un gran numero di tifosi hanno mostrato il loro sostegno indossando magliette con il motto “Giù le mani dalla Samp”, vendute per raccogliere fondi per gli abitanti dell’Emilia Romagna, recentemente colpita da alluvioni.

Coreografia Sampdoria-Sassuolo, la Federclubs: “In ballo c’è la sopravvivenza del club”

“In ballo c’è la sopravvivenza della Sampdoria, e se anche non possiamo sedere al tavolo di chi decide le nostri sorti, i Sampdoriani ci sono e ci saranno: sarà l’occasione per dimostrarlo, per tutti coloro che hanno a cuore quei quattro colori. Uniti, per l’Unione Calcio Sampdoria. Federclubs” si legge nella note diffusa dalla Federclubs nei giorni precedenti.