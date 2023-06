Brescia-Cosenza interrotta per invasione di campo. La partita valida per la gara di ritorno dei playout di Serie B 2022-2023 è stata sospesa a seguito dell’invasione di campo da parte dei tifosi di casa. Una vera e propria rissa si è scatenata all’ingresso in campo dei sostenitori bresciani, che hanno compiuto questa azione immediatamente dopo il gol del pareggio del Cosenza siglato da Meroni al 95′.

Brescia-Cosenza interrotta per invasione di campo: parapiglia tra giocatori

C’è davvero grande tensione al Rigamonti per l’attesissimo spareggio dei playout di Serie B. In seguito al gol del Cosenza, si è verificata, come detto, l’invasione di campo dei tifosi. Ad alimentare il clima di esasperazione anche una rissa tra giocatori, proseguita anche nei pressi del tunnel degli spogliatoi. L’arbitro della gara, l’esperto Massa, ha deciso di sospendere la gara.

Al momento sembra essere tornata la calma, ma la partita è ancora lontana dall’essere ripresa. Agenti di polizia in campo per cercare di calmare gli animi. Intanto, i calciatori di entrambe le squadre hanno preso a riscaldarsi, cercando di farsi trovare pronti per un’eventuale ripartenza del match che, comunque, dovrà essere subordinata al giudizio delle forze dell’ordine, ma anche dell’arbitro.