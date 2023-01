Scontri tra le tifoserie di Paganese e Casertana. Prima della partita di oggi, valevole per il campionato di Serie D, alcuni sostenitori delle due compagini campane sono venuti a contatto nell’area adiacente allo stadio “Marcello Torre” di Pagani. I tafferugli hanno provocato anche l’incendio di un autobus che trasportava i sostenitori ospiti. Il video degli scontri tra i tifosi di Paganese e Casertana.

Video Scontri Paganese-Casertana: polizia in tenuta anti-sommossa

Secondo le prime ricostruzioni, frange di entrambe le tifoserie sarebbero venute allo scontro, in dinamiche ancora da chiarire. Il fatto è avvenuto nelle immediate vicinanze dello stadio, dove i due gruppi hanno dato il via ai tafferugli. Uno degli autobus che trasportava i tifosi della Casertana ha preso fuoco. L’incendio ha generato un’alta colonna di fumo, visibile anche all’interno del “Torre”.

Sul posto i carabinieri del battaglione Bari, con rinforzi che arrivano anche da Salerno, con il supporto dell’Arma locale. Diversi i militari dell’Arma che indossavano una tenuta anti-sommossa. Sul posto anche i vigili del fuoco che sono subito intervenuti con le autobotti per cercare di spegnere l’incendio ed evitare che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente. Per fortuna, il rogo non ha raggiunto le abitazioni vicine al luogo degli scontri. La partita era stata segnalata come gara a rischio per questioni di ordine pubblico.