Sì, questa volta sappiamo quando dovrebbero finire le serate del Festival di Sanremo. Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore artistico Amadeus, che ha parlato di un tema che ogni anno tocca i telespettatori che scelgono di seguire per intero la kermesse canora. E allora, a che ora finisce Sanremo 2023? Ecco gli orari di inizio e chiusura di ogni serata.

L’orario di chiusura delle serate del Festival e le polemiche delle scorse edizioni

Come detto, si tratta di una tematica, quella dell’orario di chiusura delle serate del Festival di Sanremo, che da diversi anni tiene banco tra gli appassionati. Nel 2021 Amadeus, spazientito, arrivò a dichiarare: “Ma io ho 26 cantanti in gara! Mi dite tutti la stessa cosa, che andate tutti a letto alle due. Cercheremo di di accorciare i testi, non so che dirvi”.

Questo perché tanti telespettatori si erano lamentati sul fatto che, a loro giudizio, le serate terminassero troppo tardi. In effetti, per ripescare gli orari di fine serata del 2022, l’anno scorso non si è praticamente mai arrivati prima dell’1:30. Che, per quest’anno, è un ‘paletto’ ufficialmente fissato da Amadeus.

Le parole del direttore artistico: “Martedì e mercoledì le serate si concluderanno intorno all’una e mezzo, per le successive la fine è prevista non prima delle due”.

A che ora inizia Sanremo 2023: appuntamento con il PrimaFestival

Se non sappiamo bene a che ora finisce Sanremo 2023, sappiamo invece a che ora inizia, e sappiamo che lo farà con il Primafestival. L’appuntamento con la kermesse canora, infatti, arriva subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1, dal 4 all’11 febbraio.