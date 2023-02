Non è ancora iniziato il settantatreesimo Festival della Canzone Italiana ed è già tempo per le prime polemiche. Come spesso accade, sono quelle che riguardano il cachet degli ospiti presenti sul palco dell’Ariston in occasione della competizione canora. Nello specifico, si parla del compenso di Roberto Benigni a Sanremo 2023, che non è stato ancora reso pubblico.

L’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi: “Venga reso pubblico il cachet dell’attore”

Roberto Benigni a Sanremo 2023. Il comico toscano, uno degli attori più premiati nella storia del cinema italiano, sarà uno degli ospiti più importanti della prima serata del Festival. Ma, come detto, c’è tanta polemica attorno al compenso che percepirà per salire sul palco dell’Ariston.

“La Rai deve rendere pubblico quanto percepirà Roberto Benigni per il suo intervento al Festival di Sanremo, e in tal senso siamo pronti a presentare una formale istanza d’accesso all’azienda e un esposto alla Corte dei Conti per conoscere i dettagli sul contratto tra la rete e il comico toscano”. Sono le parole dell’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi riguardanti il cachet dell’attore.

Compenso Benigni Sanremo 2023, a quanto ammonterebbe?

“Già in passato i maxi-compensi riconosciuti dalla Rai a Benigni sono finiti al centro di uno scandalo. In occasione della partecipazione di Benigni al Festival del 2020 si parlò di un cachet, mai confermato, da 300mila euro. Crediamo sia giusto in questo momento di grande difficoltà economica per il Paese garantire massima trasparenza ai cittadini che finanziano la Rai attraverso il canone”, l’appello dell’Associazione.

Ma a quanto ammonterebbe il compenso di Benigni a Sanremo 2023? Come abbiamo detto qui a più riprese, non è noto quale possa essere il cachet dell’attore. Siamo sicuri che questo sarà un argomento caldo in conferenza stampa, dove peraltro Amadeus ha già parlato dell’orario di fine delle serate del Festival.