Il Festival di Sanremo 2023 è l’evento televisivo dell’anno. Milioni di telespettatori seguono la competizione canora, la più importante d’Italia e tra le più importanti d’Europa. Il sogno, per tanti appassionati di musica, è però quello di assistere alla manifestazione dal vivo. Ma quanto costa un biglietto a Sanremo 2023? Ecco il prezzo per guardare il Festival in galleria, in prima fila, in platea.

Il prezzo degli abbonamenti per il Festival: ecco quanto spendono gli spettatori

Lo spettacolo del Festival di Sanremo attrae milioni di persone in tutta Italia, e non solo. Sono tantissimi, infatti, gli spettatori che vogliono seguire Sanremo 2023 all’estero, collegandosi con ogni mezzo per guardare e ascoltare tutto ciò che accade all’Ariston. Allo stesso modo, immaginate in quanti vogliano accaparrarsi un biglietto per seguire Sanremo dal vivo.

Normalmente, i biglietti per il Festival vengono venduti per abbonamenti: è infatti possibile acquistare un biglietto unico per le cinque serate di Sanremo, finale compresa. Un prezzo, a quattro cifre per il posto in platea, tre per la galleria, che non è alla portata di tutti.

Il prezzo dei biglietti è stato pubblicato sul sito del Festival dedicato ai biglietti. Il costo dell’abbonamento in platea per le cinque serate, dal 7 all’11 febbraio, è di 1.290 euro. Per un posto in galleria sempre per le cinque serate, invece, il costo è di 672 euro. Non è stato reso noto il costo della prima fila, peraltro spesso riservata ai dirigenti Rai e alle autorità.

Costo biglietto Sanremo 2023: i prezzi per i tagliandi all’Ariston

Ma come funziona, invece, per i biglietti per le singole serate? È prevista la possibilità di richiedere biglietti singoli a titolo gratuito esclusivamente per i disabili motori; solo loro, infatti, potranno comprare un biglietto per una singola serata e non dover per forza acquistare l’abbonamento.

Dopo il successo degli ultimi anni, dunque, in tantissimi hanno voluto sapere a quanto ammonta un tagliando per assistere alle serate del Festival. Di certo, dei costi piuttosto proibitivi, cosa che non ha fatto mancare le polemiche.