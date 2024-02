Siamo ormai già nel vivo del Festival di Sanremo, nonostante siamo già alla prima serata. Un primo appuntamento, quello con la kermesse canora, che vede esibirsi tutti i trenta artisti in gara. Ne vedremo delle belle, ma staremo anche svegli a lungo. Dunque, a che ora finisce la prima serata di Sanremo 2024?

Amadeus in conferenza stampa è stato chiaro: “Non si termina prima delle due”

“A che ora finisce Sanremo 2024? Non prima delle due”. Amadeus è stato categorico nella conferenza stampa di Sanremo, insieme a un Fiorello sbigottito. Con una line-up di trenta Big, il teatro Ariston si prepara a vivere momenti di grande musica fino a notte fonda, sebbene non si escludano possibili prolungamenti data l’eccezionale densità di talenti in gara.

Ma non è tutto: dopo l’ultima nota della grande finale, il Festival di Sanremo non andrà a dormire. L’After Festival, intitolato “Viva Rai2… Viva Sanremo!”, prenderà il testimone per continuare a intrattenere il pubblico fino alle 2:25. Quest’anno, il trio composto da Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari promette di regalare ai telespettatori una dose extra di risate e riflessioni post-evento, mantenendo viva l’atmosfera festosa che caratterizza il festival.

Per chi non riuscisse a restare sveglio fino a tarda notte o volesse semplicemente rivivere i momenti salienti, Rai2 offre una soluzione ideale: la replica dell’After Festival sarà trasmessa la mattina successiva alle 7:15, garantendo a tutti gli appassionati di non perdere nemmeno un istante di questo evento televisivo che si annuncia già come un capitolo memorabile nella storia del Festival di Sanremo.