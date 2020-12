Avellino-Monopoli 4-0: i Lupi dominano il “derby biancoverde”

Tutto facile quest’oggi per l’Avellino che ha regolato per 4-0 il Monopoli tra le mura amiche del Partenio-Lombardi, nel recupero dell’undicesima giornata del girone C di Serie C.

Partita di fatto dominata fin dall’inizio dagli uomini di mister Braglia, che in soli sei minuti hanno chiuso la pratica in proprio favore griffando ben tre reti: la prima al 10’ con una bella combinazione tra Santaniello e Bernardotto, conclusa con un bellissimo tiro a giro da quest’ultimo per il primo sigillo personale in campionato; al 13’ netto fallo di mano in area di Zambataro che comporta il rigore per i padroni di casa, poi trasformato impeccabilmente da D’Angelo; non finisce qui, perché al 16’ dal corner dalla destra di Tito arriva il colpo di testa di Dossena per il tris irpino.

La formazione pugliese, già KO, ha provato a reagire con una punizione di Lombardo, il cui tiro, deviato dalla barriera avversaria, è schizzato sul palo a Pane già battuto, con la difesa avellinese che può spazzar via la minaccia. Tolta questa occasione, gli ospiti non si sono più resi pericolosi in fase offensiva, rimanendo anche in 10 al 59’ per via dell’espulsione di Tazzer, con l’Avellino che ha potuto gestire in scioltezza la gara fino alla fine, trovando anche il poker con l’ex Fella a pochi minuti dallo scadere (87’). Successo dunque prezioso per i Lupi, che tornano al quinto posto in classifica, con testa alla super sfida di domenica sul campo del Bari; situazione ben diversa in casa Monopoli, entrato in crisi nera e tallonato dalle inseguitrici nella lotta alla salvezza.

Avellino-Monopoli 4-0

AVELLINO (4-4-2): Pane; Ciancio, Dossena, Miceli (77’ Rocchi), L. Silvestri; Adamo (52’ Rizzo), Aloi, D’Angelo (77’ M. Silvestri), Tito (77’ Burgio); Santaniello (64’ Fella), Bernardotto. A disp.: Pizzella, Forte, Bruzzo, Nikolic. All.: Braglia.

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti; Sales, Bastrini, Mercadante (54’ Guiebre); Tazzer, Lombardo, Giorno, Piccinni (86’ Nina), Zambataro (54’ Antonacci); Samele, Marilungo (60’ Arlotti). A disp.: Oliveto, Pozzer, Starita, Giosa, Fusco, Vassallo, Santoro. All.: Scienza.

Arbitro: Virgilio di Trapani.

Marcatori: 10′ Bernardotto, 13′ rig. D’Angelo, 16′ Dossena, 87’ Fella