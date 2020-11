Bollettino Coronavirus 1 novembre in Italia: oggi 29.907 e 208 morti. Campania e Lombardia le regioni più colpite

I dati sul Coronavirus nelle ultime 24 ore continuano a non essere incoraggianti. Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Italia sono stati 29.907, su 183.457 tamponi effettuati, per un totale di 709.335 infezioni dall’inizio dell’emergenza. La regione più colpita resta sempre la Lombardia con più di 8.600 positivi, seguita da Campania e Toscana.

Il tasso di positività dei tamponi è intorno al 16% (precisamente 16,3%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 16 sono risultati positivi; ieri era di circa il 15% (precisamente 14,7%). Questa percentuale dà l’idea dell’andamento dei contagi, indipendentemente dal numero di test effettuati: infatti, a fronte di oltre 30 mila test in meno, i contagi non sono diminuiti di molto. Se ieri i positivi erano 15 su 100, oggi sono 16.

Coronavirus in Italia: i casi per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale.

Lombardia 204.351 (+8.607, +4,4%; ieri +8.919)

Emilia-Romagna 57.597 (+1.758, +3,1%; ieri +2.046)

Piemonte 72.660 (+2.024, +2,9%; ieri +2.887)

Veneto 59.253 (+2.300, +4%; ieri +2.697)

Marche 14.804 (+583, +4,8%; ieri +502)

Liguria 29.344 (+736, +2,6%; ieri +1.068)

Campania 59.600 (+3.860, +6,9%; ieri +3.669)

Toscana 46.642 (+2.379, +5,4%; ieri +2.540)

Sicilia 22.853 (+1.095, +5%; ieri +952)

Lazio 48.773 (+2.351, +5,1%; ieri +2.289)

Friuli-Venezia Giulia 11.244 (+403, +3,7%; ieri +726)

Abruzzo 11.041 (+489, +4,6%; ieri +450)

Puglia 19.302 (+680, +3,7%; ieri +762)

Umbria 10.947 (+768, +7,5%; ieri +483)

Bolzano 8.916 (+534, +6,4%; ieri +547)

Calabria 5.310 (+245, +4,8%; ieri +202)

Sardegna 9.830 (+399, +4,3%; ieri +325)

Valle d’Aosta 3.375 (+135, +4,2%; ieri +104)

Trento 9.348 (+210, +2,3%; ieri +390)

Molise 1.796 (+101, +6%; ieri +83)

Basilicata 2.349 (+150, +6,8%; ieri +117)