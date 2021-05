Bollettino Covid 9 maggio: sono 8.292 i positivi e 139 le vittime. Mai così poche dal 25 ottobre

Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono 8.292 le persone risultate positive su 226.006 tamponi giornalieri con una percentuale al 3,66%. Numeri in calo rispetto a ieri che erano stati 10.176. Sono invece 139 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 224 di ieri. Le 139 vittime per il Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il numero più basso dallo scorso 25 ottobre, quando se ne registrarono 128.

Il bollettino di oggi: scendono le terapie intensive (-19) e i ricoveri ordinari (-379)

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.192, in calo di 19 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 103 (ieri 110). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 15.420 persone, in calo di 379 unità rispetto a ieri.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 818.414 : + 1.326 casi (ieri +1,584 )

Veneto 417.480: + 492 casi (ieri +537)

Campania 404.364: +1.233 (ieri +1.415)

Emilia-Romagna 376.018: 650 casi (ieri +875)

Piemonte 351.985: +592 casi (ieri +719 casi)

Lazio 331.968: +788 (ieri +999)

Puglia 242.687: + 646casi (ieri +979)

Toscana 233.249: + 713 casi (ieri +676)

Sicilia 215.827: + 494 casi (ieri +851)

Friuli-Venezia Giulia 106.085: + 68casi (ieri +90)

Liguria 101.015: 152 casi (ieri +202)

Marche 99.737: + 250 casi (ieri +254)

Abruzzo 72.516 +145 casi (ieri +85)

P.A. Bolzano 71.803: +83 casi (ieri +75)

Calabria 62.950:+ 312 casi (ieri +334)

Umbria 55.270: +108 casi (ieri +97)

Sardegna 55.651 : + 54 casi (ieri +159)

P. A. Trento 44.557:+57 casi (ieri +59)

Basilicata 24.985:+ 103casi (ieri +117)

Molise 13.432:+18 (ieri +29)

Valle d’Aosta 11.217 : +8 (ieri +40)