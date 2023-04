La Pasqua è una festività molto sentita da tutti, non solo dai cattolici, per il suo significato di pace e per l’atmosfera che si crea in questi giorni. Ecco alcune belle frasi per inviare auguri formali e aziendali di Buona Pasqua 2023 al proprio capo, ai propri colleghi o ai propri clienti.

Come augurare una buona festività in maniera formale e distaccata

Il significato religioso della Pasqua, ovvero la resurrezione del Signore Gesù Cristo, contiene un messaggio che può essere applicato anche al lavoro, nonostante possa sembrare strano. La speranza di ripartire con ancora più forza è infatti un desiderio condivisibile da tutti. Ecco alcune frasi formali e aziendali di Buona Pasqua 2023 da inviare al capo e ai colleghi.

In occasione della Pasqua, auguro a Lei e alla Sua famiglia un sereno periodo di festa e di riflessione.

Con l’augurio che la luce di Pasqua porti serenità e speranza nel Suo cuore, Le porgo i miei migliori saluti.

Auguri di Buona Pasqua a Lei e ai Suoi cari, che questa festa porti pace e serenità nella Sua vita.

In questo periodo di riflessione e di pace, desidero inviare i miei migliori auguri di Buona Pasqua a Lei e alla Sua famiglia.

Auguro a Lei e a tutti i Suoi cari una Pasqua serena e felice, che porti gioia e speranza nei vostri cuori.

Frasi Auguri Pasqua 2023 formali e aziendali: quali inviare a capo, colleghi e clienti

La formalità è un concetto importante anche negli ambienti di lavoro meno formali. Ecco perché è importante rimanere ‘freddi’ anche in queste occasioni. Qualora aveste bisogno di altre frasi per augurare buona Pasqua 2023, eccole.