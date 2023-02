Tornerà Chiara Ferragni nella finale di Sanremo 2023. L’influencer e imprenditrice, come annunciato da mesi, sarà al fianco di Amadeus e Gianni Morandi per l’ultimo atto della kermesse, dopo essere stata presente anche durante la prima serata del Festival. Ma qual è il cachet destinato a Chiara Ferragni per questa finale di Sanremo 2023?

L’influencer devolve tutto il suo compenso in beneficenza

Come sappiamo ormai da tempo, Chiara Ferragni ha deciso di devolvere in beneficenza tutto il suo cachet per la finale di Sanremo 2023, nonché quello ‘complessivo’ delle due serate. L’intero compenso è infatti destinato alla rete nazionale antiviolenza D.I.Re., donne in rete contro la violenza.

Un gesto sicuramente molto bello e apprezzato da più parti, nonostante come, anche in questo caso, siano arrivate delle critiche verso l’imprenditrice. Le parole della giornalista esperta di politica e geopolitica Benedetta Sabene, sono solo un esempio: “I fenomeni andrebbero analizzati nella loro complessità, e inseriti in riflessioni più ampie: siamo sicure che dobbiamo fare l’applauso a una milionaria che fa il minimo indispensabile con un ritorno enorme di immagine?”.

Cachet Chiara Ferragni per la finale di Sanremo 2023

L’influencer ha percepito un compenso di 50mila euro complessivi per le due serate alle quali ha partecipato come co-conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi. Dunque, si tratta di un cachet complessivo; allo stesso modo, per la singola finale, Ferragni ha percepito 25mila euro. Che, come detto, vengono interamente destinati alla beneficenza. E, comunque la si voglia pensare sul rendere pubbliche questo genere di iniziative, si tratta dell’unica delle co-conduttrici che, a quanto sappiamo, ha fatto una scelta del genere.