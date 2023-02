Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica è arrivato: siamo tutti pronti per la finale di Sanremo 2023. Tutti gli italiani, in Italia e non solo, seguiranno la trasmissione televisiva più importante del palinsesto annuale della Rai. Un momento particolare anche per coloro i quali guardano lo spettacolo dell’Ariston da fuori Italia. E dunque, dove vedere la finale di Sanremo 2023 all’estero? Ecco come fare a seguirla in TV e streaming grazie a Rai Italia.

Un simbolo della cultura italiana: molto più di un semplice Festival

Per gli italiani, il Festival di Sanremo è molto più che solo un concorso canoro. È un evento che riunisce la nazione e riflette i gusti musicali e culturali del Paese, oltre che un’imperdibile occasione per gli artisti di mostrare il loro talento e di farsi conoscere a livello nazionale ed internazionale.

Un evento imperdibile anche per coloro i quali non risiedono più nel nostro Paese: seguire il Festival è anche un modo per sentirsi partecipi. In particolar modo quando, come accaduto nelle ultime edizioni, si parla ovunque di Sanremo, non solo in tv, ma anche sui social network.

Dove vedere la finale di Sanremo all’estero in tv: come seguire il Festival

Tutti coloro i quali vorranno seguire la finale di Sanremo 2023 all’estero dovranno collegarsi con i canali di Rai Italia. Si tratta di un servizio che la TV di Stato ha predisposto per chi voglia collegarsi con i suoi canali, ma non può farlo allo stesso modo dei telespettatori italiani.

La copertura dell’evento sarà garantita da Rai Italia, che manderà in onda diversi momenti del Festival, e che è disponibile attraverso il suo gruppo di canali televisivi distribuiti tra America del Nord, America del Sud, Africa, Asia e Australia.

Dove vedere la finale di Sanremo 2023 all’estero in streaming: come collegarsi

Come fare, invece, a seguire la finale di Sanremo 2023 all’estero in streaming? Per farlo è necessario procurarsi quella che in gergo tecnico viene definita come una VPN, ovvero una rete privata che consente anche a chi non è presente sul territorio italiano di essere riconosciuto dai vari sistemi informatici come un utente italiano.

Si tratta, ovviamente, di un espediente del tutto lecito: accedere a una VPN è infatti legale. Ciò implica – anche se sembra superfluo sottolinearlo – che lo scopo per cui viene usata sia allo stesso modo legale.