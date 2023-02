La melodiosa voce di Marco Mengoni, l’energia di Giorgia, lo spirito di Ultimo. Questo e tanto altro sarà la finale di questo Festival di Sanremo 2023. Come sempre, ci sarà tantissima attenzione verso l’ultimo atto della kermesse canora, che verrà seguita da milioni di telespettatori. Ma non sarà solo un evento da seguire in tv: gli appassionati di musica seguiranno anche la finale di Sanremo 2023 in radio. Dove ascoltarla su frequenza e in streaming online?

Le emittenti radiofoniche che seguiranno l’ultimo atto del Festival

Il Festival di Sanremo richiama ogni anno tutti, anche per quanto concerne il numero di emittenti radiofoniche che offrono una copertura sull’evento. D’altronde, l’evento musicale per eccellenza del panorama italiano non poteva che essere seguito da tante radio. Sono diverse le emittenti che si collegheranno anche per questa finalissima, per portare questo evento a essere seguito anche da chi non si definisce un appassionato di musica.

Anche le altre serate del Festival erano state seguite da diverse radio, che hanno trasmesso Sanremo 2023. RTL 102.5 ha dedicato ampio spazio al Festival, e si collegherà con l’Ariston anche per questa quinta serata. Con grande probabilità anche Radio Zeta si concentrerà unicamente sull’evento.

Finale Sanremo 2023 in radio, dove ascoltare il Festival in streaming e su frequenza

Ma la radio ufficiale di Sanremo 2023 sarà ancora una volta Rai Radio 2. Ema Stokholma e Gino Castaldo, in diretta dal teatro Ariston, seguiranno la finale dall’Ariston, in una postazione privilegiata. Come avvenuto anche per le passate edizioni, sarà Amadeus a coinvolgere i due conduttori in diversi dei momenti della finale, la cui scaletta prevede espressamente il collegamento con Rai Radio 2.

Dunque, siamo tutti pronti per seguire la finale di Sanremo 2023 su Rai Radio 2, ma anche per seguire tutto quanto accadrà dopo il Festival, quando una lunga diretta ci porterà anche ad ascoltare i commenti sull’ultimo atto dell’Ariston. Rai Radio 2 è disponibile online per quanto concerne la diretta streaming, e sulle sue frequenze, in tutta Italia.