È l’evento televisivo dell’anno, la finale di Sanremo 2023, seguita da milioni e milioni di telespettatori in tutta Italia e in tutto il mondo. Per seguirla c’è ovviamente la diretta tv di Rai1, ma anche la possibilità di farlo in diretta streaming. E allora, come vedere la finale di Sanremo 2023 su RaiPlay?

Come seguire l’ultimo atto del Festival in Italia e all’estero

Tutto pronto per un appuntamento atteso da tantissimi: la finale di Sanremo 2023 è pronta a illuminare questo sabato sera con il suo spettacolo. L’ultimo atto del Festival sarà visibile in diretta tv in Italia sul canale di Rai 1. Ma sarà possibile guardare la finale del Festival all’estero grazie a Rai Italia, che si occuperà della trasmissione praticamente in tutti i continenti del mondo.

La Rai ha contribuito a consolidare la fama del Festival di Sanremo come uno dei più grandi eventi musicali in Italia e nel mondo. La rete televisiva pubblica garantisce una produzione di alta qualità, con una regia, una fotografia e una regia audio che hanno fatto la storia del Festival. Si prevede uno share mostruoso, con ben oltre i dieci milioni di telespettatori collegati per l’ultimo atto. Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni sul palco insieme a tanti ospiti di spessore.

Finale Sanremo 2023 su RaiPlay: come seguire la kermesse in streaming

Come detto, sarà possibile seguire la finale di Sanremo 2023 anche in streaming grazie a RaiPlay. Un servizio disponibile su tutto il territorio nazionale: chiunque abbia una connessione a Internet sufficientemente stabile potrà collegarsi e seguire tutto quanto accadrà sul palco dell’Ariston. Viene richiesta una registrazione ad area riservata, specie per seguire RaiPlay in tv, per coloro i quali non riescono a ricevere i canali Rai.