Ci siamo! È arrivato il momento della finale di Sanremo 2023. Tutti pronti per l’ultimo atto del Festival della Canzone Italiana. Milioni i telespettatori previsti, fino a un orario che si preannuncia decisamente ‘indecente’. Dunque, a che ora finisce la finale del Festival di Sanremo 2023? Vediamo insieme quale sarà l’orario in cui dovrebbe terminare la quinta serata del Festival.

Appuntamento con i 28 concorrenti in gara: sarà una lunga serata

Dopo il record di ascolti incassato dall’accoppiata Amadeus e Morandi – che anche ieri sera hanno sbancato con 11 milioni e 121mila spettatori e uno share del 66,5% – abbiamo delle aspettative decisamente alte per la finale, in cui, tra le altre cose, vedremo Chiara Ferragni co-conduttrice. Tanti gli ospiti di spessore per questo ultimo atto in cui, come immaginabile, canteranno tutti i 28 concorrenti in gara.

Il vincitore si sceglierà con una votazione mista: televoto 34%, sala stampa 33% e demoscopica con il 33%. Per la prima volta, il regolamento della finale di Sanremo 2023 prevede che siano cinque le canzoni ad essere rivotate. Come del resto è immaginabile, per stabilire a che ora finisce la finale di Sanremo dobbiamo necessariamente portare l’orologio in avanti, fino alle prime ore del mattino. Sarà una lunghissima serata, tutta da seguire. Guai a chi si lascia cogliere dal sonno: potrebbe perdersi la classifica finale e l’annuncio del vincitore!

A che ora finisce la finale di Sanremo stasera

A che ora finisce la finale di Sanremo 2023? L’anno scorso abbiamo appreso della vittoria di Mahmood e Blanco all’1.45 circa; per quest’anno, considerando che il numero dei concorrenti è ancora maggiore rispetto all’edizione precedente, dovremmo terminare almeno alle ore 2.00. Unica certezza è il fischio di inizio, che scatterà alle 20.40 subito dopo il telegiornale. Siamo dunque pronti a una vera e propria maratona, in cui troveremo tanto su cui discutere.