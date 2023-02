Per tutti è l’evento televisivo più importante dell’anno: la finale del Festival di Sanremo non lascia indietro nessuno. Non deve esserci disabilità che tenga: tutti dovrebbero partecipare a questo appuntamento per tanti davvero imperdibile. Come avvenuto per il resto della kermesse canora, anche la finale di Sanremo 2023 sarà trasmessa in LIS. Ecco, dunque, dove vederla in tv e streaming: come seguire il Festival.

Il rapporto tra la linguaggio dei segni e la musica nella storia

La lingua dei segni, nota anche come LIS (Lingua Italiana dei Segni), è un sistema linguistico completo e sofisticato che utilizza segni manuali, espressioni facciali e corpo per comunicare. Viene utilizzata da molte persone sorde e sorde parziali per comunicare tra loro e con il mondo esterno. L’importanza del rapporto tra la LIS e la musica è enorme: un linguaggio universale che attraversa barriere linguistiche e culturali non può non arrivare anche ai non udenti.

Un’opportunità per tutti, che la tv di Stato ha deciso (giustamente) di cogliere anche per l’evento più importante di tutto l’anno. In contemporanea con la diretta di Rai 1, in un contesto virtuale in perfetta coerenza e continuità con quanto accade sul palco dell’Ariston, alcuni performer interpreteranno tutti i brani delle cinque serate del Festival, compresi gli ospiti musicali e compresa la finale di Sanremo 2023, anch’essa trasmessa in LIS.

Come vedere la finale di Sanremo 2023 in LIS in tv e streaming

Come fare a vedere la finale di Sanremo 2023 in LIS? L’ultimo atto del Festival sarà visibile in diretta streaming su RaiPlay anche in questa versione. Un servizio di cui tutti potranno fruire anche sul proprio schermo televisivo. Per guardare RaiPlay in tv con l’opzione LIS, sarà infatti sufficiente collegarsi al servizio grazie a una Smart TV o, per chi possiede una tv ‘normale’, un dispositivo come Amazon Fire Stick o Chromecast.