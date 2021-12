È una tiratura da record quella realizzata per il Calendario dei Carabinieri 2022. L’almanacco dell’anno dedicato all’Arma verrà prodotto in un milione e 200mila copie e tradotto in nove lingue differenti. Ecco dove si compra, come trovarlo online e qual è il costo per questa edizione del calendario storico.

La storia di questo oggetto, simbolo del valore dell’Arma nel nostro Paese

Sono state stampate più di un milione di copie, dunque, per una nuova edizione dell’almanacco storico dedicato all’Arma. Oltre 16mila di queste sono state tradotte in nove lingue, dall’inglese al giapponese, passando anche per il sardo.

Una storia che racconta, per certi versi, la nostra Italia, un’epopea partita nel 1928, anno da cui – con l’eccezione rappresentata da un’unica interruzione dovuta al secondo conflitto mondiale – è stato stampato e diffuso in tutto il Paese, e anche nel resto del mondo.

L’Arma ha deciso, con il Calendario dei Carabinieri 2022, di celebrare “il Regolamento Generale che risale al 1822 e da allora, immutato nei valori ma sempre aggiornato con integrazioni susseguitesi in questi due secoli, guida l’agire dei Carabinieri”. Le tavole sono state realizzate dal maestro Sandro Chia, a cornice di un lavoro davvero pregevole. Un calendario, questo, che ripercorre la storia dell’Arma utilizzando le espressioni pittoriche delle maggiori tradizioni stilistiche sino al fumetto.

Dove si compra il Calendario Carabinieri 2022 online: il costo dell’almanacco storico

Un regalo davvero gradito, l’occasione per rivolgere un pensiero ad amici e parenti che hanno la passione per l’Arma e per coloro i quali sono affezionati alla storia d’Italia.

Dove comprare online il Calendario dei Carabinieri 2022? Al momento in cui scriviamo, l’almanacco storico dell’Arma non è ancora disponibile su Amazon, ma potrebbe esserlo tra poco.

Nel frattempo, sul portale eBay sono diversi i venditori che hanno deciso di mettere in commercio il prodotto. Ecco un venditore che potrebbe essere affidabile per acquistare questo prodotto, al costo di 12 euro più spedizione.