Calendario scolastico 2021-22: tutte le date per regione

Con l’inizio di settembre coincide anche la riapertura delle scuole. Quest’anno sarà molto importante poiché ci sarà il ritorno in classe per la maggior parte degli studenti dopo il periodo di Dad determinato dalla pandemia da Covid-19. Vediamo il calendario scolastico 2021-22 con tutte le date per regione.

Calendario scolastico 2021-22: la prima a ripartire è la Provincia autonoma di Bolzano il 6 settembre

La prima ad aprire i battenti sarà la Provincia autonoma di Bolzano dove la campanella suonerà il 6 settembre. Il 13 settembre taglieranno il nastro di partenza: Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto, Lazio, Basilicata, Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Provincia Autonoma di Trento.

Proseguendo, il 14 settembre ci sarà l’avvio dell’anno scolastico in Sardegna. Il 15 settembre, riprenderanno Toscana, Campania, Liguria, Marche e Molise, mentre il 16 settembre è la volta di Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Infine, gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli studenti di Puglia e Calabria, il 20 settembre.