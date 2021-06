Cessione Salernitana, Lotito: “Sto lavorando anche la notte, ce la farò anche questa volta”

In Serie A tiene banco ancora la questione Salernitana. Dopo oltre un mese dalla meritata promozione in Serie A degli uomini di Castori, la compagine granata è ancora nelle mani di Claudio Lotito. Mancano solo quattro giorni al limite fissato entro cui l’imprenditore romano dovrà perfezionare la cessione della società e impedire che in capo allo stesso soggetto, “in forma diretta o indiretta” possano essere ricondotte due società.

Intercettato da Il Messaggero, sulla questione è intervenuto lo stesso patron della Salernitana e della Lazio: “Sto lavorando pure la notte alla cessione della Salernitana. Non è facile in pochi giorni ottenere il trust con una persona giuridica, ma ce la farò anche stavolta“. Il limite si avvicina (il 25 giugno), ma Lotito sembra convinto di trovare una soluzione.

In questi giorni è stato accostato alla Salernitana l’imprenditore e farmacologo Maurizio Mian, proprietario in passato di Pisa, Pontedera e Carrarese. Le sue conferme a ‘La Nazione’: “Si tratta di una piazza meravigliosa che magari non ha una tradizione pari ad altri grandi club del sud Italia, ma può sicuramente contare su un grande bacino di utenza. Sarei felicissimo di operare in una realtà così importante e passionale per regalare gioia e spettacolo al popolo granata”.