L’allarme Coronavirus ha praticamente paralizzato l’Italia intera. Il numero dei positivi al Covid-19 è in continuo aumento e il governo italiano è stato costretto a misure molto restrittive per arginare il contagio. A “sacrificarsi” in questo momento delicato c’è anche lo sport. Sono già tanti gli eventi annullati e non è da meno il ciclismo.

Dopo l’appuntamento con le “Strade Bianche”, corsa toscana in programma inizialmente questo weekend, saltano altri appuntamenti importanti. Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo e Giro di Sicilia sono state rinviate (al momento) ad altra data. Ed è a forte rischio anche il Giro d’Italia in programma dal 9 al 31 maggio.

La Milano-Sanremo, la ‘Classicissima’ di inizio stagione nata nel 1907, si era fermata nella sua storia solo in occasione delle due guerre mondiali (1916, 1944 e 1945).

Milano-Sanremo annullata: Il comunicato di RCS Sport

“A seguito del diniego delle autorizzazioni da parte di alcuni organi competenti – fa sapere la RCS Sport in una nota – si comunica di dover annullare la Tirreno-Adriatico nelle date 11-17 marzo. Inoltre, verificato che non esistono le condizioni per garantire quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, e per garantire la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza di tutte le persone coinvolte, RCS Sport ha deciso di annullare la Milano-Sanremo nella data 21 marzo e Il Giro di Sicilia nelle date 1-4 aprile. RCS Sport, attraverso la Federazione Ciclistica Italiana, chiederà all’UCI di ricollocare le tre corse in altra data del calendario ciclistico internazionale, così come già fatto per Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite“.