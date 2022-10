Consumi, il premier Meloni: “Bollette insostenibili, servono risposte immediate”

“Servono risposte immediate, non c’è più tempo da perdere. Rafforzeremo le misure nazionali”. Il premier Giorgia Meloni ha annunciato che il Governo prenderà provvedimenti nel breve termine per contenere il caro dei consumi dovuto all’elevato costo delle utenze.

Il capo del Governo ha dichiarato tramite i suoi social network come i costi delle bollette siano “diventati insostenibili per milioni di famiglie e per molte imprese, giunte ormai a drammatiche decisioni come chiudere o licenziare i propri lavoratori”. Per far fronte a quella che Meloni definisce una “difficile situazione” verranno rafforzate le misure nazionali a sostegno di cittadini e attività.

Le priorità dell’esecutivo nelle parole del primo ministro: “La “priorità” è “mettere un argine al caro energia e alla speculazione, accelerare in ogni modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale. Gli italiani chiedono risposte immediate e noi gliele daremo. Non c’è più tempo da perdere”.

Intanto, anche per quest’anno non si è deciso di intervenire per quanto concerne l’abolizione del cambio dell’ora. Proprio nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre gli italiani hanno portato le lancette un’ora indietro. La rimozione di questo sistema è stata caldeggiata da coloro i quali sostengono che un’ora di luce solare in più durante la giornata possa portare a una diminuzione dell’utilizzo di elettricità e riscaldamento. Intanto, un terzo degli italiani sembra disposto ad abbassare il riscaldamento.