Sono i volti della nostra informazione, che siamo abituati a vedere spesso in tv e di cui ammiriamo altrettanto frequentemente la competenza. Parliamo delle giornaliste della Rai, provando a fare un elenco delle tantissime tra le conduttrici, le inviate e le corrispondenti di cui la tv di Stato si serve per veicolare notizie e informazioni.

Giornaliste Rai 2023, un elenco delle conduttrici e inviate di Rai 1

Come detto, sono davvero tanti gli operatori dell’informazione che si avvicendano per portare sui nostri teleschermi dell’informazione imparziale quanto puntuale. Con la sola Rai 1, la più importante tra le reti principali della tv di Stato, contiamo tante giornaliste di grande spessore, che sanno combinare, molto spesso, fascino e competenza.

Tra queste annoveriamo senza dubbio Sonia Sarno, tra i volti del TG1, e iscritta al registro dei giornalisti professionisti dal 1992. Oppure, Giorgia Cardinaletti, che ha acquisito grande popolarità nel programma della domenica sportiva. Come dimenticare, inoltre, Marzia Roncacci, che per la verità, è una giornalista che conduce il TG2 su Rai 2. E ancora, Monica Maggioni: impossibile non citare la direttrice del TG1, professionista di grandissima esperienza e competenza, che si è fatta valere negli anni.

In questo elenco, non esaustivo, troviamo anche altri nomi di tal genere:

Valentina Bisti

Donatella Bianchi

Emma D’Aquino

Lorena Bianchetti

Un elenco dei volti al femminile di Rai News 24 e Rai Sport

Ma non c’è solo, ovviamente, l’informazione di Rai 1. Tra i principali canali della Rai c’è anche Rai News 24. Tra queste annoveriamo senza dubbio la bella e competente Josephine Alessio, giornalista di origini canadesi ma ormai salernitana di adozione. E Rai Sport, che vede come madrina la sempreverde Paola Ferrari, trova tra i suoi nomi delle professioniste molto valide come Lia Capizzi, Alessandra De Stefano e la splendida Ana Quiles Boix, tra le altre.