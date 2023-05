Un vero e proprio bug, quello che ha coinvolto Facebook nelle ultime ore: il social network invia le richieste di amicizia da solo, in automatico, senza che l’utente in questione ne sappia qualcosa. Meta ancora al centro delle critiche per un errore che, come detto, sembra causare l’invio automatico di richieste di amicizia non autorizzate. Una situazione che ha suscitato numerose segnalazioni da parte degli utenti di tutto il mondo.

Il social network è impazzito? Un bug manda in subbuglio la Rete: migliaia di segnalazioni

Il bug in questione genera automaticamente una richiesta di amicizia verso l’utente il cui profilo viene visualizzato, senza che sia necessario premere alcun pulsante per inviarla. Questo si verifica quando un utente interagisce o semplicemente consulta i profili degli altri.

Il problema è stato evidenziato da numerosi utenti che hanno condiviso la loro esperienza sui social media, inclusi Facebook e Twitter. Un video di uno di questi utenti mostra il bug in azione, con una richiesta di amicizia inviata immediatamente dopo aver visitato un profilo.

Perché Facebook invia le richieste di amicizia da solo: ancora nessuna spiegazione ufficiale

Un bug, quello che porta Facebook a inviare le richieste di amicizia da solo, che può creare situazioni imbarazzanti per gli utenti, dato che molti utilizzano i social network per vari motivi, tra cui la consultazione dei profili di amici, conoscenti o perfino estranei.

Al momento non vi sono spiegazioni ufficiali circa quanto sia accaduto e stia accadendo, e dunque non sappiamo perché Facebook invia le richieste di amicizia da solo.

Ma non è il primo caso in cui uno dei social network più utilizzati al mondo, incontra problemi tecnici che causano disagi agli utenti. Negli ultimi anni, altri popolari servizi di social media come WhatsApp, Instagram e Messenger hanno avuto problemi simili, tutti notati e segnalati dagli utenti.