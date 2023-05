Come Amazon, eBay e altre piattaforme di e-commerce, Google Shopping è parte integrante del motore di ricerca che consente alle aziende di partecipare al mercato online. Questa piattaforma offre opportunità sia per i risultati organici che per quelli a pagamento. Ma vale la pena investire in Google Shopping Ads?

La risposta è sì, poiché gli annunci di Google Shopping generano circa il 20% dei clic di ricerca a pagamento nel settore del commercio al dettaglio. Se non hai ancora utilizzato questa piattaforma, stai perdendo un’enorme opportunità per aumentare le tue entrate e-commerce.

Sebbene impostare gli annunci di Google Shopping richieda uno sforzo iniziale, oggi ti mostreremo come funziona, come iniziare da zero e creare la tua prima campagna. Inoltre, condivideremo le best practice di Google Shopping per ottimizzare il processo.

Ma prima di iniziare assicurati di conoscere un po’ i tipi di annunci di Google.

Cos’è Google Shopping?

La pubblicità di Google Shopping costituisce una sezione autonoma all’interno del motore di ricerca, che consente ai rivenditori di promuovere i propri prodotti e agli utenti di cercarli direttamente. Al momento della ricerca, i prodotti cercati vengono mostrati sotto la scheda Shopping, disposta in un elenco simile a una griglia. Inoltre, c’è anche un sito di shopping Google dedicato in cui gli acquirenti possono cercare e acquistare prodotti.

Qual è la differenza tra Product Search regolare e Google Shopping?

Google Shopping offre un’esperienza di acquisto migliorata che elenca i prodotti con foto, prezzi, valutazioni e informazioni sul produttore, nonché la possibilità di filtrare i risultati per disponibilità, taglia, venditore, marca, condizione, prezzo e altro ancora. A volte, i risultati appaiono in cima ai normali risultati di ricerca organici come un carosello di prodotti.

Per sfruttare questa opportunità, i rivenditori devono importare i propri dati di prodotto in un account Merchant Center gratuito. Se desiderano aumentare la visibilità dei loro prodotti oltre i risultati di ricerca organici, possono utilizzare annunci a pagamento noti come annunci con scheda di prodotto o PLA.

In che modo Google Shopping può aiutare un negozio di e-commerce?

1. Porta i tuoi prodotti in cima alle SERP di Google nella scheda Shopping

Gli annunci di Google Shopping possono essere visualizzati prima dei risultati di ricerca organici in base alle query di ricerca dei clienti. Ciò significa che i potenziali acquirenti possono trovare i tuoi prodotti tramite Google anche se non conoscono il tuo marchio. In questo modo, i tuoi prodotti saranno in evidenza e compariranno ogni volta che Google li abbinerà alle parole chiave di ricerca dei potenziali acquirenti.

2. Ottieni un rendimento migliore rispetto agli annunci di solo testo

Gli annunci di Google Shopping sono costituiti da componenti come immagini di alta qualità, recensioni, valutazioni a stelle, prezzo e sconti, che li rendono più efficaci nel targeting rispetto agli annunci di testo di AdWords. Poiché Google mostra gli annunci solo agli utenti che cercano i tuoi prodotti, ogni dollaro pubblicitario è concentrato sul cliente giusto per generare un ritorno sull’investimento più elevato.

3. Ottieni contatti di alta qualità

Gli acquirenti cercano sempre di prendere decisioni di acquisto informate. Grazie alle informazioni fornite, gli annunci di Google Shopping sono visivamente accattivanti e ti aiutano a ottenere lead di alta qualità. I clienti possono vedere informazioni sufficienti all’interno dell’annuncio, acquisendo familiarità con il tuo prodotto. Quando arrivano sul tuo sito web, sanno già cosa aspettarsi e hanno meno probabilità di rimbalzare. In questo modo, gli acquirenti hanno l’intenzione di effettuare un acquisto, aumentando le possibilità di conversione.

4. Annunci più facili da gestire

La selezione e l’offerta delle parole chiave sono attività impegnative per i professionisti del marketing. Tuttavia, con gli annunci di Google Shopping, non devi preoccuparti di questo. Google determina le parole chiave pertinenti al tuo feed di dati di prodotto, risparmiandoti tempo e fatica. Google Shopping fa tutto il lavoro di corrispondenza delle parole chiave dalle schede prodotto invece di cercarle manualmente su Adwords.

5. Espandi la tua portata

Google Shopping Ads sta diventando sempre più sofisticato nell’utilizzo dei sinonimi per trovare prodotti pertinenti alle ricerche degli utenti. I tuoi prodotti non compariranno solo con la corrispondenza esatta delle parole chiave, ma la piattaforma sarà in grado di comprendere anche i sinonimi e le varianti di ricerca. Ad esempio, una ricerca per “jeans” mostrerà prodotti non solo con la parola “jeans” nel nome, ma anche quelli con “levi’s” e “pantaloni”. Rispetto agli annunci di testo AdWords, che richiedono offerte separate per ogni parola chiave, gli annunci di Google Shopping sono molto più flessibili e consentono di raggiungere un pubblico più ampio indipendentemente dalle parole utilizzate dagli acquirenti per cercare i prodotti. Grazie a questa funzionalità avanzata, gli annunci di Google Shopping offrono una maggiore esposizione e aumentano le possibilità di conversione.

Come impostare le campagne di Google Shopping

Per impostare la tua prima campagna Google Shopping, avrai bisogno di:

Un negozio di e-commerce con prodotti disponibili per l’acquisto.

• Un account Google Ads, dove puoi creare la tua campagna.

• Un account Google Merchant Center.

• Un feed prodotto, fornito in modo indipendente dal tuo sito web (discuteremo questo in seguito).

Ora che hai una comprensione preliminare del funzionamento delle campagne Google Shopping, andiamo più in dettaglio per capire cosa rende efficace questa attività. In seguito, parleremo di come ottimizzare gli annunci di Google Shopping per ottenere i migliori risultati possibili.

1. Il tuo negozio online

Per utilizzare le campagne di Google Shopping, ecco alcuni prerequisiti relativi al tuo negozio online:

Deve presentare prodotti che gli utenti possono acquistare direttamente dal tuo sito (senza collegamenti a servizi di affiliazione).

• Deve essere chiaramente indicata la tua politica di restituzione e rimborso sul tuo sito.

• Il tuo negozio online deve essere nella lingua in cui invierai il tuo feed di prodotto, in modo che possano corrispondere.

Assicurarsi che il tuo negozio online soddisfi questi prerequisiti è importante per garantire che gli annunci di Google Shopping siano efficaci e che gli utenti possano acquistare facilmente i tuoi prodotti.

2. Feed prodotto: che cos’è?

Il feed prodotto è un file in formato .txt o .xml che contiene tutte le informazioni sui prodotti che vuoi pubblicizzare con Google Shopping. Questo file è essenziale per il corretto funzionamento delle campagne di Google Shopping, poiché deve rispettare le specifiche di Google per ottenere l’approvazione.

Il feed prodotto si presenta come un grande foglio di calcolo diviso in righe che rappresentano i tuoi prodotti e colonne che corrispondono ai campi richiesti da Google. Tra queste ci sono informazioni di base come il nome del prodotto, il prezzo, la descrizione, il link, il brand e il link dell’immagine.

È importante fornire tutte le informazioni richieste in modo accurato e completo, in modo che i tuoi prodotti siano mostrati correttamente e siano ben indicizzati all’interno dei risultati di ricerca di Google Shopping. Assicurati di aggiornare regolarmente il tuo feed prodotto per riflettere eventuali modifiche ai tuoi prodotti e alle loro informazioni.

Come impostare un feed di prodotti su altre piattaforme di e-commerce

Se gestisci il tuo negozio online su una piattaforma diversa, dovrai ottenere un file CSV, TXT o XML che contenga tutte le informazioni sui tuoi prodotti da caricare su Google Merchant Center. Se non disponi di un file di questo tipo, potresti dover esportare i dati dei tuoi prodotti e apportare modifiche aggiuntive per conformarli alle specifiche di Google.

In alternativa, potresti considerare l’utilizzo di un’applicazione di terze parti che possa aiutarti a generare un feed prodotto compatibile con Google. In ogni caso, è importante assicurarsi che tutte le informazioni dei prodotti siano corrette e aggiornate regolarmente per garantire l’efficacia delle tue campagne di Google Shopping.

Uno strumento tutto italiano che aiuta in questo è un feed manager come Connecteed. Strumenti di questo tipo svolgono il loro lavoro tra l’esportazione dei tuoi prodotti e Google Merchant Center, semplificandoti l’intero processo di gestione dei feed.

Best practice per ottimizzare il feed dei tuoi prodotti Google

Per migliorare il tasso di clic e assicurarti che i tuoi prodotti siano mostrati nelle ricerche pertinenti, è essenziale adottare le seguenti strategie di ottimizzazione:

Titolo del prodotto

Includi le parole chiave più importanti senza esagerare.

Cerca di puntare a query di ricerca più specifiche e dettagliate.

Aggiungi informazioni specifiche come colore, marca, sesso e taglia per rendere il tuo prodotto più rilevante.

Tuttavia, tieni presente che Google visualizza solo i primi 35 caratteri, quindi rendi i primi 35 il più pertinenti possibile a ciò che gli utenti cercano nel tuo prodotto. Inoltre, all’interno di Google Merchant Portal, verranno mostrati solo 75 caratteri e il resto sarà disponibile facendo clic sul prodotto. Assicurati quindi che i tuoi titoli siano entro i 75 caratteri e includi le parole chiave target per ottenere i risultati ottimizzati.

Descrizione del prodotto

Per aiutare Google a identificare quali parole chiave attiveranno il tuo annuncio di Google Shopping, segui queste linee guida:

Evita di riempire il testo con troppe parole chiave.

Sii molto specifico e includi una descrizione dettagliata del prodotto senza utilizzare linguaggio emotivo.

Anche se hai a disposizione fino a 5000 caratteri, solo i primi 175 caratteri verranno mostrati nella vista anteprima di Google Shopping. Pertanto, assicurati di includere i vantaggi e le migliori caratteristiche del tuo prodotto nelle prime due righe.

Inoltre, Google Shopping utilizza le immagini dei prodotti dal tuo sito Web di e-commerce, quindi è importante ottimizzarle in questo modo: