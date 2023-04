Mondo forex: dai migliori broker alle valute da tenere d’occhio oggi secondo gli analisti

La vicinanza ad un punto di svolta nell’implementazione delle politiche monetarie da parte delle Banche Centrali rende il mercato valutario estremamente appetibile non solo per i trader, ma anche per gli investitori con orizzonti temporali di più ampio respiro; un’affermazione facilmente verificabile pure nel recente passato. È ben noto infatti, che nel 2022 la stretta sul costo del denaro, attuata nelle economie avanzate per contrastare l’inflazione, ha contribuito ad innescare forti movimenti sulle varie divise internazionali.

In quel frangente si è assistito in particolare ad un rimarchevole apprezzamento del dollaro statunitense nei confronti di altre valute per effetto di una maggiore aggressività della FED nel portare avanti il quantitative tightening.

Non sono pochi gli analisti finanziari a ritenere altamente probabile nei prossimi mesi la conclusione del rialzo dei tassi ufficiali di riferimento e a quel punto un nuovo alleggerimento monetario decretato dalle Banche Centrali potrebbe determinare un effetto domino sugli scambi di valute.

Secondo gli esperti in un eventuale scenario di questi tipo ci sarebbero interessanti opportunità da cogliere, pertanto i risparmiatori farebbero bene a tenersi pronti, per sfruttare al meglio l’occasione. Per esempio, usufruendo dei servizi dei broker forex è possibile eseguire sul mercato di riferimento ogni genere di strategia operativa a condizioni molto vantaggiose.

Difatti i soggetti in questione erogano servizi di intermediazione sulla piazza di scambio over the counter con maggiori volumi in assoluto e per la loro attività applicano costi commissionali davvero contenuti, in modo da incidere marginalmente sugli investimenti degli utenti. Naturalmente è importante che la società selezionata, per negoziare le coppie di valute, abbia tutti i requisiti richiesti dalle autorità di vigilanza per salvaguardare i risparmi allocati, tuttavia i miglior broker sul foreign exchange market, oltre al fattore sicurezza, hanno numerosi punti di forza.

Gli strumenti operativi dei broker forex

Gli intermediari otc mettono a disposizione dei clienti account gratuiti con caratteristiche parecchio interessanti: sottoscrivendo il rapporto e alimentandolo con un piccolo capitale iniziale, i risparmiatori hanno la possibilità di adoperare trading tool equipaggiati con molteplici funzionalità. Tutti i software, dalle proposte user friendly a quelle più professionali, sono dotati di strumenti –indicatori e oscillatori-, per effettuare l’analisi grafica delle coppie di valute trattate e di dispositivi , come la leva finanziaria, per giovarsi, attuando strategie di breve termine, delle oscillazioni di prezzo che sviluppano i time frame infragiornalieri.

Il catalogo prodotti dei broker forex è molto ricco, non a caso chi sceglie di aderire a servizi del genere ha l’opportunità di negoziare non solo i rapporti fra le divise più importanti a livello globale, le cosiddette major, ma anche quelli fra le valute più esotiche, denominate minor. Con una scelta talmente ampia gli investitori possono impostare il portafoglio core, allocando il capitale sui sottostanti meno volatili, per sfruttare, come illustrato dagli analisti, il disallineamento tra le politiche monetarie delle banche centrali; allo stesso tempo possono speculare con una corretta gestione del rischio su divise caratterizzate da una più alta erraticità delle quotazioni.

Broker forex: dal tool di investimento ai servizi accessori

Per sottoscrivere un forex account, è sufficiente completare una procedura di registrazione che prevedere l’inserimento dei dati personali in un apposito form, raggiungibile dal sito ufficiale della società, e la trasmissione al suo back office della documentazione comprovante l’identità e la residenza indicate; l’iscrizione deve essere successivamente validata, disponendo il versamento iniziale sul conto trading.

L’attivazione del rapporto permette di utilizzare il tool di negoziazione sia dai dispositivi desktop sia dai device mobili; inoltre, come già anticipato, i broker forex migliori offrono agli utenti servizi aggiuntivi, per supportarli nella fase di definizione di un proprio modus operandi. Gli investitori hanno la possibilità di fruire, oltre che di percorsi di formazione gratuiti, di sistemi di sharing, per replicare passivamente le strategie di altri iscritti sulla piattaforma.