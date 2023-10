Dopo un avvio stagionale ricco di alti e bassi, la Nocerina del mister Gianluca Esposito è chiamata a confermare le positive sensazioni mostrate nelle ultime gare in trasferta al “Turiddu Madami” contro il Flaminia, e a smentire il secondo tempo giocato contro l’Ardea. Una sfida che si preannuncia complessa e da non sottovalutare. Ecco dove vedere Flaminia-Nocerina in diretta TV e in streaming.

Rossoneri in cerca di vittoria: torna disponibile Caccavallo

Durante l’ultima conferenza stampa, Esposito ha evidenziato come la sua squadra abbia mostrato due volti completamente diversi nella recente gara contro l’Ardea, sottolineando l’importanza della concentrazione. “Diverse sono state le cause della metamorfosi mostrata dalla squadra, ma il calo di concentrazione è una circostanza che non deve ripetersi”, ha affermato il mister, ribadendo l’importanza di affrontare ogni match con il massimo impegno e attenzione.

Buone notizie per la Nocerina arrivano dall’infermeria: Caccavallo e Crasta saranno infatti disponibili per la gara di domani. Tuttavia, il tecnico dovrà fare a meno degli infortunati Manzo, Piccioni e Liurni.

Il modulo potrebbe riservare sorprese. Esposito, conosciuto per il suo classico 3-5-2, ha provato in settimana il 4-3-3, non escludendo l’ipotesi di sfruttarlo come disposizione iniziale contro il Flaminia. La possibile linea difensiva vedrebbe in campo Crasta, Fontana, Mazzei e Petti, quest’ultimo confermato dopo l’ottima prestazione contro l’Ardea. A centrocampo, Citarella è pronto a far coppia con Basanisi e Uliano, mentre in attacco Parravicini avrà il compito di guidare l’offensiva supportato da Guida e Rossi.

Dove vedere Flaminia-Nocerina in TV e in streaming

Flaminia-Nocerina sarà trasmessa in diretta esclusiva da ForzaNocerina.it. Il servizio sarà disponibile in streaming previa pagamento. Sarà possibile seguire la partita su smartphone, tablet e PC, ma anche in TV, con l’ausilio di un dispositivo come FireStick o Chromecast. Allo stesso modo una Smart TV consentirà la visione della partita.