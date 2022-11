Sono già centinaia le segnalazioni di down per quanto riguarda i servizi mobile di Intesa Sanpaolo, che non funziona correttamente nella serata del 10 novembre 2022. Tanti gli utenti che hanno riscontrato dei problemi con l’applicazione e non solo e che, più in generale, hanno segnalato dei malfunzionamenti.

App Intesa Sanpaolo non funziona, centinaia di segnalazioni su Downdetector

Sembra che, dalle ultime segnalazioni, Intesa Sanpaolo non funzioni correttamente nella prima serata di giovedì 10 novembre. Da quanto possiamo apprendere, il servizio sembra essere andato in down per coloro i quali hanno provato ad accedere all’applicazione della banca.

Maggiori informazioni sono state riportate dal portale Downdetector, leader del settore. Il sito, specializzato nella raccolta delle segnalazioni degli utenti su malfunzionamenti sui principali software, hanno riportato i problemi riscontrati da chi utilizza questa banca.

Nello specifico, il 59% degli utenti ha affermato di avere problemi con l’accesso mobile, non riuscendo dunque ad entrare nell’app. Il 24% degli utenti, invece, riporta di avere problemi all’home banking, mentre il 16% lamenta dei malfunzionamenti ai servizi bancari per smartphone. L’istituto bancario italiano offre servizi online di home e mobile banking, libretti di risparmio, conti, carte di credito, prestiti, mutui e trading.

Non sappiamo ancora quali potrebbero essere le cause per cui Intesa Sanpaolo non funziona correttamente, ma nel momento in cui scriviamo siamo già ad oltre 200 segnalazioni effettuate su Downdetector. Analogo problema si era verificato nella giornata del 2 novembre. Staremo a vedere se arriveranno delle spiegazioni da parte della banca e se si tratta di un problema di facile risoluzione.