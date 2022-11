Sono centinaia le segnalazioni di down per quanto riguarda l’app di Intesa Sanpaolo, che non funziona correttamente nella mattinata di questo 2 novembre 2022. Tanti gli utenti che hanno riscontrato dei problemi con l’applicazione e non solo e hanno riportato il tutto su Downdetector.

App Intesa Sanpaolo non funziona, centinaia di segnalazioni su Downdetector

L’app di Intesa Sanpaolo non funziona correttamente nella giornata di oggi. Un servizio che sembra essere andato in down per coloro i quali hanno provato ad accedere all’applicazione della banca. Inoltre, sembra che anche il sito ufficiale Intesa Sanpaolo stia dando problemi agli utenti ma, come detto, è per lo più l’applicazione che sembra coinvolta nel malfunzionamento.

“Ancora down sia il sito, sia l’App”, “App e sito inaccessibili”, “Tutto bloccato”, queste le segnalazioni sulla pagina di Downdetector di Intesa Sanpaolo. Il 79% degli utenti ha segnalato problemi con l’accesso mobile, mentre il 14% ha riportato malfunzionamenti ai Servizi bancari per smartphone; 6% di segnalazioni riguardano invece i saldi del conto.

Al momento non sembra chiaro quale possa essere il motivo per cui il servizio non funzioni correttamente. Questo l’ultimo tweet della banca.