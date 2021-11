Lazio-Salernitana, esodo granata: sold out i 4300 biglietti, in vendita altri 2700 tagliandi

È un vero e proprio esodo dei tifosi della Salernitana quello che si preannuncia per la gara di domenica 7 novembre in programma allo stadio Olimpico alle ore 18. I biglietti del settore ospiti per Lazio-Salernitana sono stati venduti in circa 24 ore. Sono 4300 i tagliandi già polverizzati dai sostenitori del cavalluccio per l’incontro in casa dei biancocelesti.

Lazio-Salernitana, biglietti ospiti venduti: il comunicato della società di casa

Un numero davvero molto elevato di biglietti venduti, che potrebbe scoraggiare i tifosi campani che avrebbero voluto assistere al match. Tuttavia, la società di casa ha fatto sapere che verranno messi a disposizione dei sostenitori della Bersagliera altri 2700 biglietti. I tifosi della Salernitana, in tal caso, verranno sistemati in una parte della Curva Sud, la casa del tifo della Roma.

Questo il comunicato: “La S.S. Lazio comunica che, in giornata verrà aperta solo ed esclusivamente ai tifosi della Salernitana, una parte della Curva Sud in virtù del fatto che il settore ospiti è attualmente esaurito e viste le ulteriori richieste ricevute. Si ricorda ai tifosi della Lazio di non acquistare i tagliandi della Curva Sud poichè è stato autorizzata l’apertura del settore solo come ampliamento del settore ospiti”.

Dunque, si preannuncia una trasferta di massa dei tifosi della Salernitana che, nel caso in cui anche i biglietti supplementari andassero sold out, raggiungerebbero la Capitale in 7000 unità.