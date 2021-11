Luci d’Artista Salerno 2021-22, rinviata l’inaugurazione ufficiale

Rinviata a Salerno l’inaugurazione ufficiale delle Luci d’Artista prevista per il pomeriggio di ieri. Un clamoroso dietrofont che lascia tanti dubbi sull’edizione 2021-22 della kermesse. Non è stato solo il maltempo, con tanto di allerta arancione in Campania, la causa del rinvio, ma una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Francesco Russo.

Il piano redatto da palazzo di città non ha superato i dubbi espressi dai vertici delle forze dell’ordine e in particolar modo dal prefetto, che li ha esplicitati al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Il rinvio dell’inaugurazione di Luci d’Artista servirà a prendere tempo per studiare delle soluzioni che possano garantire maggiore attenzione alla sicurezza. Il tavolo ha deciso di rinviare a lunedì per un ulteriore approfondimento e di stabilire entro mercoledì la decisione definitiva.

Luci d’Artista Salerno, il sindaco Napoli: “Ci saranno ulteriori accertamenti sul piano sicurezza”

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha spiegato la decisione ai micrfoni di Telecolore: “Ci è stato chiesto un ulteriore accertamento tecnico sul piano sicurezza. Lunedì faremo un supplemento di verifica con la ditta che ha vinto l’appalto per garantire la sicurezza e tra martedì e mercoledì avremo il tavolo definitivo”.