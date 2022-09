È l’eterna sfida tra due fazioni della stessa città, un incontro seguito in tutto il mondo, una rivalità che, seppur molto sportiva, non cesserà mai di esistere. Stiamo parlando del Derby di Milano: è già tempo per la stracittadina più sentita a “San Siro”. Vediamo insieme dove ascoltare Milan-Inter in radio: come collegarsi con il derby della Scala del Calcio.

Orario e probabili formazioni del Derby di Milano

Torna la sfida scudetto della scorsa stagione, quella che ha indirizzato il campionato e, possiamo dirlo con ragionevolezza, consegnato il tricolore al Milan. Il Milan e l’Inter tornano ad affrontarsi dopo i quattro confronti della scorsa stagione, in cui la gara di andata finì in parità, e quella di ritorno fu decisa dal gol di Olivier Giroud; in Coppa, invece, furono i nerazzurri a passare il turno e a conquistare il trofeo in finale contro la Juventus.

Inzaghi per cercare la continuità dopo la scorsa vittoria nel turno infrasettimanale contro la Cremonese, Pioli punta tutte le fiches qui dopo l’incolore pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Le probabili formazioni dell’incontro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, BAllo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Vranckx, Dest, Lazetic, Diaz, Origi. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Martinez, Correa. A disp.: Onana, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Dimarco, Bellanova, Gosens, Asllani, Mkhitaryan, Gagliardini, Dzeko, Carboni. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Chiffi

ASSISTENTI: Meli e Peretti

QUARTO UOMO: Marcenaro

VAR: Di Paolo

AVAR: Paganessi

Milan-Inter in radio, dove ascoltare la radiocronaca del derby

Una partita come questa sarà sicuramente seguita da tantissime emittenti radiofoniche, ma noi per ascoltare Milan-Inter in radio ci affidiamo alla competenza dei cronisti Rai, che su Rai Radio 1 trasmetteranno tutto l’incontro in diretta. Servizio completamente gratuito, che ci permetterà di vivere tutte le emozioni di questa gara. Come fare ad ascoltare Rai Radio 1? Sulle sue frequenze, diverse di regione in regione, ma anche al seguente link in streaming audio.