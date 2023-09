In tempi recenti, gli utenti Instagram hanno affrontato crescenti difficoltà nell’incorporare musica nelle loro storie, soprattutto quelle tutelate dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Questo problema è divenuto fonte di preoccupazione e frustrazione per molti. Tuttavia, recenti sviluppi e accordi hanno offerto soluzioni e promettono di risolvere questi inconvenienti, permettendo agli utenti di ritornare ad arricchire le loro storie con la musica desiderata. E allora, come risolvere il problema della musica nelle storie Instagram che non funziona? La soluzione contro le ‘canzoni sparite’.

La questione con la SIAE sui diritti di proprietà intellettuale dei brani

Il matrimonio tra i contenuti di Instagram e la musica è stato a lungo complicato da questioni legali e di licenza. SIAE e Meta, la holding proprietaria di Instagram, hanno annunciato, nello scorso maggio, un accordo transitorio, permettendo la riproduzione di musica tutelata dalla SIAE sulle piattaforme di Meta. Questo accordo è il risultato di negoziati intensivi e arriva dopo un periodo di tensione e indagini legali, con l’Antitrust che ha imposto a Meta di mantenere un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza nel riprendere le trattative con la SIAE.

Antefatto: giovedì 16 marzo 2023 Meta decise di rimuovere i brani tutelati da SIAE dalle library musicali di Instagram e di Facebook. Una decisione unilaterale, arrivata come un fulmine a ciel sereno, mentre il dialogo per trovare un accordo era ancora in corso. Insomma, c’era stata un bel po’ di maretta; tuttavia, come detto, la questione sembrava risolta.

La musica nelle storie Instagram non funziona? Ecco come risolvere il problema

Sembrava, appunto. Al momento in cui scriviamo, può accadere a diversi utenti che la musica nelle storie Instagram non funzioni correttamente. O, meglio, che alcune canzoni risultino completamente sparite. Come fare a risolvere?

Per gli utenti che ancora affrontano difficoltà con la musica nelle loro storie di Instagram, esiste una soluzione semplice e pratica che non coinvolge aggiornamenti dell’applicazione o cambi di telefono, come spesso suggerito da varie leggende metropolitane. Il problema è, nella maggior parte dei casi, relativo all’account dell’utente ma è facilmente risolvibile.

Gli utenti devono semplicemente aprire l’applicazione di Instagram, andare nelle impostazioni, cliccare su “account”, poi su “cambia il tipo di account” e selezionare un differente tipo di account, ad esempio, passando da un account aziendale ad un account creator. Una volta effettuato il cambio, il problema della musica nelle storie di Instagram dovrebbe essere risolto. Gli utenti possono inserire la musica nelle loro storie senza incontrare ulteriori problemi.