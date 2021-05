Ospedale Landolfi di Solofra, la nota del Gruppo Consiliare Montoro Democratica: “Si riattivi subito il Pronto Soccorso”

Con una nota inviata al Presidente della Regione Campania, alla Direzione Generale Sistema Sanitario Regionale, al Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, ai Sindaci di Solofra, Montoro, Serino e Avellino e al Prefetto della Provincia di Avellino, Montoro Democratica chiede la riattivazione del pronto soccorso e dell’Ospedale Landolfi di Solofra.

L’Ospedale di Solofra ha costituito storicamente una ricchezza umana di solidarietà, sostegno e vicinanza ai problemi impellenti della salute per l’intera Alta Valle dell’Irno, del Serinese, della Valle del Sabato e per tante altre realtà che gravitano intorno a questo importante contesto sociale, economico e produttivo. Immaginare che questa realtà venga privata del pronto soccorso e di significativi reparti vuol dire prendere atto che un ulteriore e importante servizio primario viene tolto alle nostre Comunità.

Noi riteniamo che prima della salute del cittadini non possono esserci altri problemi di diversa natura.

Un bacino così grande esige l’Ospedale con il pronto soccorso ed eventuali insediamenti sanitari, lontani dalle immediate esigenze di queste Comunità, sembrano obiettivamente fuorvianti rispetto ai bisogni del territorio. Riteniamo che si debba continuare con determinazione l’azione di confronto, su queste basi, con le Autorità regionali, al fine di ottenere ciò che questo territorio aveva, intende difendere e merita.

Esprimiamo piena solidarietà alle rappresentanze istituzionali del nostro territorio in questa importante e straordinaria stagione di impegno, per dare senso alla medicina territoriale e avvicinare sempre più i servizi sanitari al cittadino. Mai come adesso questa esigenza è avvertita. Servono tempi certi e realizzazioni sicure. Siamo disponibili a ogni verifica corrente, perché questi aspetti trovino puntuale realizzazione, rappresentando che ogni minimo ritardo su queste richieste è un pregiudizio per la salute pubblica.