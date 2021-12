Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 si è verificata questa mattina in Lombardia. L’epicentro è stato registrato nella Bergamasca, a Bonate Sotto, a una profondità di 26 km. Come riportato dall’Ingv l’evento tellurico si è verificato alle 11 e 28.

La scossa è stata avvertita distintamente in buona parte della regione Lombardia e in particolare nella zona di Bergamo, Milano, Brianza ma anche in tutta la provincia di Pavia: decine di persone sono scese in strada ma per fortuna al momento non ci sono feriti e i vigili del fuoco non hanno segnalato particolari criticità.

Una ventina di minuti dopo, intorno alle 11.57, l’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una seconda scossa, questa volta di magnitudo 2.2, a Osio Sotto, sempre in provincia di Bergamo.

Terremoto a Bonate Sotto, il Sindaco rassicura: “Situazione sotto controllo”

Il sindaco di Bonate Sotto, Carlo Previtali, ha comunicato che “in paese nessun allarmismo né panico. Sono in corso verifiche sugli edifici“. “Per ora non vi sono segnalazioni di danni in Milano. Centrali operative attente a monitorare ogni situazione di possibile criticità“. Lo riferisce l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli.