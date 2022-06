È uscita la TOTS della Serie A di Fifa 2022. Come promesso Electronic Arts annuncia il Team of the Season con i protagonisti di questa stagione della massima serie italiana. Ecco quali sono i calciatori che sono stati votati e quali rating sono stati loro assegnati.

TOTS Serie A Fifa 2022: nomi e rating della squadra dell’anno

Tanta Milano, inevitabilmente, nella squadra dell’anno di questa edizione del più popolare videogame del genere calcistico. Milan e Inter dominano, con otto presenze complessive, la TOTS della Serie A di Fifa 2022. Ecco l’elenco completo dei calciatori con tutti i rating e le squadre di appartenenza.

Bremer – 84 – Torino

Domenico Berardi – 86 – Sassuolo

Lorenzo Pellegrini – 84 – Roma

Kalidou Koulibaly – 87 – Napoli

Mike Maignan – 86 – Milan

Theo Hernández – 88 – Milan

Rafael Leão – 84 – Milan

Sandro Tonali – 81 – Milan

Sergej Milinković-Savić – 85 – Lazio

Ciro Immobile – 90 – Lazio

Juan Cuadrado – 85 – Juventus

Paulo Dybala – 88 – Juventus

Hakan Çalhanoğlu – 84 – Inter

Milan Škriniar – 87 – Inter

Marcelo Brozović – 86 – Inter

Lautaro Martinez – 88 – Inter

Gianluca Caprari – 81 – Hellas Verona

Dušan Vlahović – 84 – Fiorentina/Juventus

Non mancano neanche le rappresentanze di Sassuolo, Juventus, Roma e Lazio, ovviamente. Per i bianconeri solo Cuadrado e Dybala, oltre che Vlahovic, che ha trascorso metà stagione alla Fiorentina. Berardi per i neroverdi, Caprari per l’Hellas Verona, un po’ a sorpresa. Per la Capitale, ci sono Pellegrini e Milinkovic Savic. Il Toro viene rappresentato da Gleison Bremer.