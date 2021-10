Allerta meteo in Campania, le previsioni della Protezione Civile

In Campania la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla a partire dalle 18 di oggi, domenica 31 ottobre 2021, fino alle ore 9 di domani, 1 novembre 2021.

L’allerta riguarderà le zone 1 e 3 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si prevedono precipitazioni locali anche a carattere di intenso rovescio.

Possibile un dissesto idrogeologico localizzato con criticità di livello Giallo e possibili fenomeni di impatto al suolo come ruscellamenti superficiali e possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse. E, ancora, possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc), nonché cadute massi in più punti del territorio e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.​

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 1° novembre, allerta gialla oltre che in Campania anche in Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Calabria, Sicilia e su settori di Veneto, Liguria, Marche e Basilicata.