Tempo di voltare pagina. A una settimana dalla sconfitta nella finale dei playoff di Serie C, il Bari deve necessariamente guardare avanti. Lo fa pensando alla guida tecnica che, dalla prossima stagione, guiderà i biancorossi, quasi certamente nel campionato di terza serie.

L’edizione odierna de “La Gazzetta del Mezzogiorno” ha annunciato come le strade di Vincenzo Vivarini e del Bari potrebbero separarsi dopo una sola stagione (peraltro neanche intera). Questo quanto scrive il quotidiano: “La permanenza in C dovrà contemplare un’esigenza differente: salvare quanto più possibile della rosa attuale, con rinforzi mirati per non fallire l’obiettivo promozione nel prossimo torneo. Una prospettiva che non collima con le convinzioni di Vivarini”.

Bari calcio, i nomi per i sostituti: Scienza rinnova col Monopoli, Baroni…

Dunque, la società e il tecnico ex Empoli, imbattuto nella regular season, sembrerebbero avere alcune divergenze. Nel caso in cui i progetti tecnici non corrispondano, potrebbe essere necessario cambiare le carte in tavola e affidare la squadra a un nuovo tecnico.

Giuseppe Scienza del Monopoli sembrava fino ad oggi tra i favoriti a sostituire Vivarini. Tuttavia, proprio nel pomeriggio di martedì il tecnico e il club biancoverde hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo fino al 2022.

Tra gli indiziati (sempre, ovviamente, nel caso salti Vivarini) c’è anche Marco Baroni, reduce dalle non felici esperienze con Frosinone e Cremonese, ma comunque autore di tornei di spessore negli ultimi anni. Un nome importante, che potrebbe essere tra i più quotati in un avvicendamento alla guida tecnica.