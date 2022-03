È la partita dell’anno quella del “San Nicola”, per tutti i tifosi biancorossi. Bari-Fidelis Andria potrebbe infatti essere la gara che regalerebbe la promozione in Serie B ai galletti. La squadra di Mignani ha l’occasione di vincere il campionato con una vittoria e un pareggio del Catanzaro a Castellammare di Stabia. Partita trasmessa in diretta tv da Antenna Sud; ecco come seguirla in streaming.

Il Bari in Serie B se…: pronostico, biglietti venduti, formazioni della partita del San Nicola

Sarà un appuntamento da non perdere per tutti i tifosi biancorossi. Bari-Fidelis Andria potrebbe valere la promozione per gli uomini di Mignani. Il Bari è in Serie B se vince contro l’Andria e il Catanzaro non vince contro la Juve Stabia: è questa l’unica condizione per cui, alla quintultima giornata del campionato, potrebbe arrivare la matematica vittoria del campionato per i pugliesi.

Tutto pronto per un incontro davvero memorabile. Si va per le 20mila presenze: nel mirino il record di Bari-Foggia, dove circa 24mila spettatori furono presenti per assistere al match. Il Bari giocherà con una maglia speciale, parte di una collezione davvero clamorosa. Pronostico che inevitabilmente sorride ai padroni di casa. Ecco le probabili formazioni del match.

BARI (4-3-1-2): Polverino; Celiento, Terranova, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Maiello, D’Errico; Rubén Botta; Antenucci, Paponi.

FIDELIS ANDRIA (4-3-1-2): Saracco; Monterisi, Riggio, Alcibiade, Nunzella; Bolognese, Urso, Bonavolontà; Ortisi; Sorrentino, Messina.

Bari-Fidelis Andria, dove vederla in tv in chiaro e streaming gratis su Antenna Sud

La partita tra Bari e Fidelis Andria sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Antenna Sud. Per il match del “San Nicola” tra le due squadre pugliesi, l’emittente, la cui copertura è diffusa in Basilicata e Puglia, ha previsto la trasmissione dell’intero match. Bari-Fidelis Andria sarà disponibile anche in streaming gratis sulla pagina dedicata nel sito di Antenna Sud, per coloro i quali vogliano seguire la partita anche non abitando nelle suddette regioni.