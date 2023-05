È sicuramente una delle applicazioni di tendenza del momento, Character.AI app. Una piattaforma di intelligenza artificiale che presenta una funzionalità unica e affascinante: questo sito web consente agli utenti di interagire con una varietà di personaggi, sia storici che contemporanei, oltre a personaggi immaginari. Ma vediamo insieme, nel dettaglio, che cos’è, come funziona e come si fa ad attivare la chat mobile in italiano.

Un’esperienza che va oltre il semplice gioco

Character.AI punta ad andare oltre il semplice gioco, fornendo risposte spesso autentiche basate sui feedback degli utenti. È possibile dialogare con grandi figure del passato come Socrate, Freud, Einstein e Turing, o con personaggi contemporanei come Kanye West e Billie Eilish. Personaggi immaginari come Super Mario e Tony Stark sono anch’essi disponibili, come lo sono i politici di alto profilo come Joe Biden. Inoltre, non è raro che gli utenti interagiscano con personaggi completamente inventati, inclusi animali con tratti distintivi.

Character.AI app fonde le capacità di conversazione di ChatGPT con la generazione di contenuti basati su prompt, un servizio comune nei generatori di arte AI. Gli utenti possono creare il proprio personaggio fittizio e interagire con esso. La personalità di questi personaggi si sviluppa attraverso il feedback degli utenti e gli input della conversazione.

Character.ai app, come funziona il Character Book per l’apprendimento continuo

La piattaforma fornisce un “Character Book” che funge da manuale per gli utenti, guidandoli nella definizione delle caratteristiche del personaggio e fornendo spiegazioni sul processo di generazione delle risposte. Questo crea una dinamica di apprendimento continuo, come nel machine learning, in cui il sistema migliora attraverso l’interazione.

Nonostante sia ancora in una fase iniziale, Character.AI ha il potenziale per coinvolgere gli utenti per ore, creando loop di conversazione che danno vita a interazioni sempre nuove e affascinanti.

Character.ai app in italiano: quando esce la versione nella nostra lingua?

Ma quando esce Character.ai in italiano? Al momento in cui scriviamo la versione dell’app nela nostra