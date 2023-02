Diramata la classifica generale di Sanremo 2023. Marco Mengoni, Ultimo, Lazza, Tananai e Mr.Rain, non in questo ordine, sono i primi cinque di questa edizione del Festival. Vediamo insieme la classifica in attesa del vincitore, dopo il quale potremo stilare la classifica finale di Sanremo 2023.

La classifica finale di Sanremo 2023 in attesa dei primi cinque

Giorgia rimane fuori dalla top 5 per un pelo, così come Madame: sono rispettivamente sesta e settima. Ottimo risultato per Rosa Chemical, all’ottavo posto, con Elodie che invece conclude nona. Colapesce e Dimartino arrivano al decimo posto, i Coma_Cose si fermano al tredicesimo, mentre Paola e Chiara al 17esimo posto. Mara Sattei al 19esimo posto, una posizione dietro Leo Gassmann. In coda, solo i giovani: Will, Shari e Sethu occupano gli ultimi tre posti della classifica. Vediamo insieme, dunque, la classifica generale di Sanremo 2023.