Covid-19, la tabella delle attività consentite dal 6 dicembre al 15 gennaio

A partire dal 6 dicembre entra in vigore il super green pass, lo strumento che il Governo guidato dal presidente Draghi ha deciso di mettere in campo per contrastare la diffusione del Covid-19. È online la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.

In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:

per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto;

per la zona gialla al Friuli Venezia Giulia e, da lunedì 6 dicembre, alla Provincia Autonoma di Bolzano.

Green pass, controlli e multe: la circolare del Viminale

Dal 6 dicembre i controlli saranno rafforzati: sono previste multe da 400 a 1.000 euro per chi infrange le regole e per i gestori dei locali che non controlleranno il certificato verde (alla terza sanzione scatta la chiusura del locale per dieci giorni). Al lavoro resteranno attive le multe già previste: sospensione per 5 giorni a chi viene trovato sprovvisto di certificazione verde e sanzioni da 600 a 1.500 euro; sanzione da 400 a 1.000 euro per il datore di lavoro che non effettua i controlli.

TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO”