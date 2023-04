Nel 1959, i coniugi Gianni e Angela Bongiovanni, parenti dell’attore Diego Abatantuono, aprono un ristorante chiamato Gi-Go nel seminterrato di un edificio in stile liberty situato in via Monte Rosa 84, una zona periferica di Milano vicino all’ippodromo di San Siro. Era il Derby Club Milano, un luogo destinato a passare alla storia. Scopriamone insieme le origini e, soprattutto, capiamo che fine ha fatto oggi.

La storia del celebre locale meneghino

La storia del Derby Club è la storia della Milano degli anni ruggenti ’60, ’70 e, in parte, ’80. Nel 1962, il locale viene rinominato Intra’s Derby Club, un nome ispirato dal cognome del musicista jazz Enrico Intra e dalla vicinanza all’ippodromo. Successivamente, il nome viene abbreviato in Derby Club.

Il locale diventa rapidamente un punto di ritrovo per personaggi, professionisti e sportivi di una Milano all’avanguardia. Molti architetti dell’epoca collaborano nella creazione di un arredamento originale e anticonvenzionale, mentre giovani artisti di talento si esibiscono sul palco con un pianoforte e una batteria.

Il Derby Club di Milano oggi: che fine ha fatto il locale

Tuttavia, il Derby Club entra in crisi nella metà degli anni ’80. La morte di Gianni Bongiovanni nel 1981 e la crescente popolarità della comicità in televisione, in particolare sulle nuove emittenti private, ne segnano l’inizio del declino. Il locale chiude definitivamente nel 1985 a causa di un’operazione antidroga.

Dal 12 maggio 2001, l’edificio che ospitava il Derby Club è diventato la sede del centro sociale “Il Cantiere”. Ad oggi, purtroppo, non c’è alcun progetto serio che possa rilanciare il Derby Club Milano, e permettere ai giovani di vivere le emozioni che i loro predecessori hanno vissuto.

Derby Club Milano e cabaret: gli artisti lanciati

Tra i tanti artisti lanciati dal Derby vi sono: