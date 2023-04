L’Eid al-Fitr, noto anche come la festa della rottura del digiuno è una delle due festività più importanti dell’Islam. Si celebra il primo giorno del mese lunare successivo al Ramadan, che rappresenta l’ultimo mese del calendario islamico. Durante la celebrazione dell’Eid al-Fitr 2023, i musulmani scelgono di vestirsi con i loro abiti migliori in modo da mostrare rispetto e ringraziamento per le benedizioni ricevute durante il Ramadan. Scopriamo insieme le loro tradizioni, insieme ad alcune frasi e immagini di auguri.

La tradizione della rottura del digiuno per i musulmani: cosa si mangia?

In questo giorno di festa, c’è anche un’attenzione particolare alla cucina. In molte famiglie musulmane, le preparazioni culinarie iniziano già la sera prima dell’Eid. Ciò perché, mentre durante il Ramadan il digiuno è obbligatorio, durante questa festa la tradizione vuole che ci si concedano gustose preparazioni.

Non esiste una specifica ricetta che caratterizza questa festa, ma a seconda delle culture e dei paesi i piatti variano. Ad esempio, in alcuni paesi arabi si mangia il Mandi, un piatto a base di carne con riso, spezie e verdure, mentre in Pakistan e in India viene preparato lo Sheer Kurma, un dolce a base di vermicelli, latte e frutta secca. In ogni caso, ciò che conta davvero è unire la famiglia, gli amici e le comunità e godersi l’atmosfera festosa.

Eid al Fitr 2023 in Italia: cosa rappresenta la festa della fine del Ramadan

Inoltre, l’Eid al-Fitr rappresenta la fine del Ramadan, un periodo di significativa importanza spirituale. Durante questo mese, i musulmani hanno digiunato dall’alba al tramonto, hanno pregato di più e hanno vissuto momenti di introspezione e riflessione sulla loro fede. La festa dell’Eid al-Fitr è quindi l’occasione per celebrare questi significativi sforzi e rafforzare i legami tra le persone.

Alcune frasi per augurare buon Eid al Fitr 2023.