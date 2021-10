È tempo di un altro derby pugliese particolarmente caldo nel girone C di Serie C. L’undicesima giornata del torneo di terza serie ci regala un Foggia-Taranto davvero da non perdere. L’attesissimo confronto sarà trasmesso in diretta tv su Antenna Sud: ecco dove vedere la partita, e come seguirla in diretta streaming gratis, oltre ad alcune info su pronostico e formazioni.

Un derby di Puglia ad alto tasso di spettacolo: pronostico e formazioni

Partita davvero entusiasmante quella dello “Zaccheria”, nelle attese e – ce lo auguriamo – anche nello spettacolo in campo. Il Foggia arriva a questo confronto dopo il pareggio per 1-1 rimediato mercoledì in un altro derby, quello del “San Nicola” di Bari, nel turno infrasettimanale. Zeman, i cui ragazzi hanno disputato una buona gara, ha tutta l’intenzione di vincere questa domenica.

Non sarà certo facile farlo contro un Taranto che, da neopromossa, ha messo preoccupazione a tutti in questo girone. Gli ionici, a quota 16 proprio come il Foggia, venderanno cara la pelle per onorare l’incontro. Il nostro pronostico è che entrambe le squadre segneranno almeno un gol. Ecco le probabili formazioni del match.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Nicoletti, Girasole, Sciacca, Martino; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio.

TARANTO (4-3-3): Antonino; Tomassini, Granata, Zullo, Ferrara; Labriola, Marsili, Bellocq; Pacilli, Saraniti, Giovinco.

Foggia-Taranto in tv su Antenna Sud: dove vederla in chiaro

Foggia-Taranto sarà visibile in tv su Antenna Sud. L’emittente regionale trasmetterà la partitissima in diretta senza che vi sia bisogno di corrispondere alcun costo. La televisione è visibile al numero 13 del digitale terrestre in Puglia e in alcune aree della Basilicata.

La partita sarà trasmessa anche da Sky PrimaFila al canale 254 satellitare della piattaforma di Murdoch (485 del digitale terrestre); servizio, questo, a pagamento, e non gratuito come quello di Antenna Sud.

Foggia-Taranto streaming gratis: come seguire la partita

Sarà possibile guardare Foggia-Taranto anche in streaming gratis sul portale ufficiale di Antenna Sud. L’emittente, infatti, mette a disposizione degli utenti uno spazio per guardare le trasmissioni. In alternativa anche Eleven Sports trasmetterà la gara in streaming, ma si tratta di un servizio a pagamento, per cui occorre un ticket mensile o annuale.